Napoli vs Genoa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Serie A 2020-2021

Abrimos las emociones de este domingo 27 de septiembre siguiendo con la jornada 2 de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli haga su debut en casa con la misión de sumar su segunda victoria de la competencia, pero tendrá que recibir a un Genoa que saldrá decidido a dar la campanada en su visita a San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Genoa

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica.

Napoli vs Genoa en VIVO

El cuadro del Napoli tiene la misión de ser competitivo y volver a pelear por el título en Italia, algo que no pudieron la campaña pasada, apenas iniciamos pero deben hacerse fuertes en casa.

Gli Azzurri viene de un gran debut en la competencia el domingo pasado cuando visitaron al Parma logrando doblegarlos 0-2 con goles de Dries Mertens y Lorenzo Insigne, en choque donde Chucky Lozano fue titular cumpliendo con un gran papel.

Por su parte, el Genoa tiene como primer objetivo el salvarse del descenso y a partir de ahí soñar con competencias europeas, su debut fue ilusionante, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

El Génova tuvo un gran partido de debut la semana pasada cuando recibieron al Crotone logrando doblegarlos 4-1 con anotaciones de Mattia Destro, Goran Pandev, Davide Zappacosta y Marko Pjaca.

Tanto el Napoli como el Genoa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren llevarse su segunda victoria de la competencia que les permita demostrar para que estarán esta campaña. En los pronósticos Gli Azzurri es claro favorito a ganar al estar en casa y tener un plantel mucho más poderoso, pero el Génova intentará dar la sorpresa y salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Genoa.

Napoli vs Genoa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Serie A 2020-2021