Manchester City vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 27 de septiembre siguiendo con la actividad de la jornada 3 en la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester City haga su debut en casa con con la misión de sumar su segundo triunfo, pero tendrán una muy dura prueba cuando reciban al Leicester City que empezó de gran manera y que saldrá con todo a la cancha del Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Leicester

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Leicester en VIVO

El cuadro del Manchester City cumplió con un buen debut en la competencia el lunes pasado cuando visitaron a los Wolves en un duelo complicado, pero donde sus individualidades les dieron el triunfo 1-3 con goles de Kevin De Bruyne, Phil Foden y Gabriel Jesus.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la tercera ronda de la Copa de la Liga donde pasaron apuros para vencer 2-1 al Bournemouth con goles de Liam Delap y Phil Foden.

Por su parte, el Leicester City ha cumplido con un gran arranque ganando los dos partidos que ha disputado, además, lo ha hecho de manera clara al sumar 7 goles a favor y 2 en contra, por lo que en esta visita intentarán dar un golpe de autoridad.

Los Foxes vienen de un buen triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Burnley logrando vencerlos 4-2 con goles de Harvey Barnes, James Justin y Dennis Praet, así como un autogol.

Tanto el Manchester City como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad y demostrar que van por todo. Los Ciudadanos son claros favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sin embargo los Foxes intentarán dar la campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Leicester.

Manchester City vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2020-21