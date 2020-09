Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 3 NFL 2020

Tweet on Twitter

“Monday Night Football” podría servir como una vista previa del Juego de Campeonato de la AFC cuando los Baltimore Ravens reciban a los Kansas City Chiefs. Es un enfrentamiento de dos de los mejores mariscales de campo de la liga y podría tener enormes implicaciones para quién estará en casa para este enfrentamiento de postemporada.

Baltimore ha perdido tres partidos seguidos en la serie, incluido un enfrentamiento en cada una de las dos últimas temporadas. El año pasado, Kansas City mantuvo su servicio en casa en una victoria por 33-28. Patrick Mahomes los quemó con una suma de 374 yardas aéreas y tres touchdowns, mientras que Lamar Jackson representó 313 yardas de ofensiva. Mahomes superó ese total de yardas en una victoria de 27-24 en tiempo extra sobre estos Ravens en 2018.

El 2-0 de Kansas City al comienzo del año contó con una victoria 34-20 en casa sobre Houston y una victoria en tiempo extra de 23-20 en Los Ángeles contra los Chargers. Defensivamente, LA estaba a la altura, pero la ofensiva simplemente no hizo lo suficiente. Mahomes lideró al equipo en carreras y pases en la victoria acumulando 356 yardas de ofensiva total y lideró una remontada luego de quedarse atrás 17-6 a mitad del tercer cuarto. Según Elias Sports Bureau, la persona que llama ha ganado un récord de la NFL en seis juegos consecutivos cuando va por detrás por dos dígitos, incluidos los playoffs.

La ofensiva de Baltimore ha estado funcionando durante dos semanas, con una victoria por 38-6 sobre los Browns y una victoria por 33-16 sobre los Texans la semana pasada. Lamar Jackson está en el punto a principios de esta temporada con una tasa de pases completos del 77.6 por ciento y cuatro touchdowns pasando sin intercepciones. Hollywood Brown ha sido su objetivo favorito con 143 yardas recibidas combinadas liderando ambos concursos. Estas victorias dominantes no han sido nada nuevo, ya que los Ravens han tenido la ventaja en el último cuarto de 12 de sus últimos 14 partidos de temporada regular.

Los fanáticos del fútbol estarán encantados con este juego. Sorprendentemente, estos dos equipos de nivel de campeonato solo aparecieron en un juego de MNF cada temporada pasada. Kansas City venció a los Chargers 24-17 en la Ciudad de México en la Semana 11 en noviembre pasado, mientras que los Ravens dominaron a los Rams 45-6 en la carretera el lunes siguiente.

Hora y Canal Ravens vs Chiefs

Kickoff: Lunes 28 de septiembre a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Ravens -3.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

No habrá fanáticos en las gradas para este, lo que quita una gran ventaja que tendrían los Ravens: el estadio M&T Bank es una de las mejores ventajas del campo de juego en el fútbol. Hemos visto a algunos equipos no mantener el servicio en casa y luchar para generar su propia energía sin nadie en las gradas. Este es el segundo viaje consecutivo por carretera de Kansas City, y recibirán a los Patriots la próxima semana, pero espero que se concentre al 100 por ciento en un enfrentamiento en horario estelar como este. Este es el segundo juego de la temporada en casa de Baltimore, y viajarán a Washington la semana que viene, por lo que el enfoque tampoco será un problema aquí (no es que hubiera sido un problema sin importar quién fuera el siguiente).

2. Intenta huir con él

Sabemos lo importantes que son los mariscales de campo, pero el juego terrestre de cada equipo debe ser acertado si esperan ganar. El año pasado, los Chiefs consiguieron más de seis yardas por acarreo combinados de Darrel Williams y LeSean McCoy, lo cual fue de gran ayuda. La semana pasada, los corredores de Kansas City tuvieron 15 acarreos para un total de 59 yardas, lo que simplemente no lo logrará. Clyde Edwards-Helaire no pudo encaminarse y eso puso un poco más de presión sobre la línea ofensiva y Mahomes. Por otro lado, el juego terrestre de Baltimore funciona como un asesino de relojes y un motor de impulsión. De hecho, superaron a Kansas City 203-140 en la reunión de 2019 y mantuvieron el balón durante más de cinco minutos más, pero aún así no fue suficiente. Tienen una buena rotación con Mark Ingram II, J.K. Dobbins y Gus Edwards, por lo que rotarlos y mantener a los chicos frescos será la clave. Sigo pensando que ganar el tiempo de posesión será de gran ayuda.

3. Ayuda secundaria

Cada uno de estos equipos tiene pequeños problemas de lesiones en su secundaria, aunque no es necesariamente con su mejor esquinero. Desafortunadamente para Baltimore, Tavon Young está terminado por la temporada después de otra lesión de ligamento cruzado anterior. Fue una pieza muy agradable de tener en la esquina para complementar a Marlon Humphrey, Marcus Peters y Jimmy Smith. Desafortunadamente, tienen que profundizar en la tabla de profundidad, lo cual no es bueno contra una ofensiva de los Chiefs que tiene un montón de armas. Por otro lado, Chavarius Ward regresó a la práctica el jueves y es una pieza clave para una secundaria que necesita todas las manos a la obra. El año pasado, Kansas City pudo mantener a Marquise Brown en dos atrapadas en nueve objetivos.

Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs en VIVO

Este juego va a estar a la altura de su potencial. Realmente duele que los Ravens no tengan fanáticos en las gradas porque ahora habrá poca o ninguna ventaja de local. Aún así, creo que Baltimore está jugando el mejor fútbol de la liga en este momento. Eso continuará en un asunto de MNF lleno de momentos destacados.

Predicción: Ravens 31, Chiefs 27