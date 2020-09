Tweet on Twitter

Share on Facebook

Cruz Azul y América no se hicieron daño pactando un flojo empate 0-0 en el Clásico Joven cerrando la jornada 12 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó con claro dominio del América que intentaba tomar las riendas, al 8 Giovani dos Santos sacó buen centro que Sebastián Córdova remató por encima del arco, un minuto después Orbelín Pineda sacó disparo que Óscar Jiménez, que sustituyó a Ochoa que se lesionó en el calentamiento, detuvo de manera fácil, al 20 Henry Martín sacó gran remate que JJ Corona detuvo de manera espectacular, aunque había una posición adelantada previa de Gio, poco a poco el Cruz Azul empezó a dominar las acciones, al 36 Santiago Giménez falló un mano a mano, así, al descanso se mantenía con el 0-0.

Para el segundo tiempo el Cruz Azul dominaba las acciones, pero la realidad es que no había claridad, el América estaba bien parado pero no generaba nada al ataque, Piojo Herrera realizó varios cambios, aunque la Máquina siguió dominando, al 90 el Cabecita Rodríguez se fue mano a mano pero Jiménez alcanzó a desviar, así los goles no llegaron a ningún arco.

Con este empate el Cruz Azul arribó a 26 puntos como sublíder y el América es tercero con 24 unidades en esta Liga MX. En actividad de la jornada 13 de la Liga MX, las Águilas recibirán a los Pumas el sábado, un día después la Máquina Cementera visitará al Toluca. Cruz Azul 0-0 América.

[Vídeo] Resultado y Resumen Cruz Azul vs América 0-0 Jornada 12 Torneo Apertura 2020