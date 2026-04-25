América vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LOS ZORROS A LIGUILLA Y TENDREMOS CLÁSICO CAPITALINO 🔥🔥🔥!



Solitaria anotación de Ponchito González al 90+4 le dio la victoria al Atlas 1-0 sobre el América.



Con este triunfo los Zorros arribaron a 26 puntos en la exta posición y se medirán a Pachuca o Cruz Azul en cuartos… pic.twitter.com/qJOG5Sc94J — Fulbox (@fulboxOficial) April 26, 2026

La Liga MX cierra su fase regular con un auténtico partidazo. El Club América recibe al Atlas FC este sábado en el Estadio Azteca, en un duelo que definirá quién se queda con el último boleto directo a la Liguilla del Clausura 2026.

Ambos equipos llegan con la clasificación en juego y sin margen de error.

América, con la ventaja pero sin margen para confiarse

El equipo dirigido por André Jardine ha encontrado su mejor versión en el cierre del torneo.

Las victorias ante Deportivo Toluca FC y Club León colocaron a las Águilas en la sexta posición con 25 puntos.

Aunque el empate les basta para asegurar su lugar en la Liguilla, el América buscará imponer condiciones en casa y confirmar su buen momento.

Atlas, obligado a ganar para sobrevivir

Por su parte, Atlas llega con la presión al máximo.

Los rojinegros ocupan el séptimo lugar, pero tienen a varios equipos muy cerca en la tabla, por lo que solo una victoria les garantiza su clasificación.

El equipo sabe que tendrá que romper una racha negativa ante el América si quiere mantenerse con vida en el torneo.

Claves del partido

Necesidad vs ventaja: América puede clasificar con empate, Atlas está obligado a ganar.

América puede clasificar con empate, Atlas está obligado a ganar. Localía: el Azteca suele pesar en partidos decisivos.

el Azteca suele pesar en partidos decisivos. Presión: los rojinegros juegan con mayor urgencia, lo que puede abrir espacios.

Pronóstico América vs Atlas

Se espera un partido intenso, con Atlas obligado a proponer y América buscando aprovechar los espacios.

La calidad individual y la localía podrían inclinar la balanza.

Pronóstico: victoria del América 2-1.

La gran incógnita será si el Atlas logra romper su mala racha o si las Águilas confirman su dominio en el momento más importante del torneo.

¿Quién se queda con el boleto a la Liguilla? ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: abril 25, 2026