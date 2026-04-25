Juárez vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

⏱️| ¡Terminó el partido! ⚽️



¡Ganaron nuestros Bravos!🐎🔥



Muchas gracias por su apoyo durante toda esta temporada, afición👊🏻



Presentado por @TiendasSMart pic.twitter.com/S1d1F4HnqS — FC Juárez (@fcjuarezoficial) April 26, 2026

¡Cierre de temporada en la frontera! Este sábado, Juárez y San Luis se despiden del Clausura 2026 en un partido donde el morbo no está en la tabla, sino en las áreas y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan ya eliminados, solamente quieren darle una última alegría a su afición, además de que habrá expectación en lo que haga Joao Pedro.

Los Bravos llegan heridos; el golpe ante Pumas fue durísimo tras dejar ir una ventaja de dos goles para terminar perdiendo 4-2. Ahora, ante su gente, buscan sacudirse las tres derrotas al hilo para no terminar más abajo en la clasificación.

Por el otro lado, el Atlético San Luis llega con una misión especial. Ya están eliminados, pero a mitad de semana recuperaron la memoria venciendo a Santos. Hoy, todos los balones irán para Joao Pedro, quien está peleando palmo a palmo el título de goleo. Con la defensa de Juárez otorgando tantas facilidades recientemente, el brasileño tiene la mesa servida para consagrarse.

¿Podrán los Bravos echarle a perder la fiesta o Joao Pedro se llevará el trofeo a casa?

Nuestro pronóstico: Un partido abierto y de muchos errores defensivos donde San Luis se llevará el triunfo 2-1 con gol de su figura. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 25, 2026