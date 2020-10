Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La semana 5 de la temporada 2020 de la NFL comienza con un enfrentamiento televisado a nivel nacional “Thursday Night Football” entre dos ex enemigos de la división. Los Chicago Bears (3-1) renovarán su rivalidad con los Tampa Bay Buccaneers (3-1) en Soldier Field.

Los Bears vienen de una dura derrota ante los Colts que los sacó de las filas de los invictos el domingo pasado. Mientras tanto, Tampa Bay superó un déficit de 10 puntos en el medio tiempo para derrotar a los recién llegados Chargers en casa. ¿Puede Chicago recuperarse en una semana corta? ¿O los Bucs continuarán afirmándose como contendientes de postemporada?

Hora y Canal Bears vs Buccaneers

Kickoff: jueves 8 de octubre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m en México.

TV: FOX / NFL Network en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Buccaneers -3.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. No más invicto

Los Bears sufrieron su primera derrota de la campaña ’20 contra los Colts la semana pasada. Fueron superados en juego y entrenadores en ambos lados de la pelota y no se parecía en nada al equipo que comenzó 3-0. Los Bears se limitaron a solo 11 puntos (ocho de los cuales llegaron en el último cuarto), solo ganaron 277 yardas (solo 28 yardas terrestres, 1.8 ypc) y permanecieron sin anotaciones en el tercer cuarto. El nuevo abridor Nick Foles (26 de 42, 249 yardas, TD, INT, capturado una vez, índice de pasador de 76.4) no pudo recuperar la magia que tenía saliendo de la banca en Atlanta.

La mejor defensiva de los Colts finalmente mantuvo a raya a la ofensiva de los Bears con velocidad y feroces tacleadas. El entrenador en jefe Matt Nagy luchó por hacer ajustes cuando fue necesario. El único punto brillante fue Allen Robinson II (7 recepciones, 101 yardas, TD) alcanzando 5,000 yardas por recepción en su carrera. A la defensa de los Bears no le fue mucho mejor, ya que esta unidad, hasta ahora, está muy lejos de la defensa de los 10 mejores que vimos en 2018 y ’19. Permitieron 19 puntos y 293 yardas a los Colts y no lograron hacerle la vida difícil a Philip Rivers (16 de 29, 190 yardas, TD, 86.9 de rating) al recolectar solo una captura (Brent Urban) y sin pérdidas de balón.

Khalil Mack y Robert Quinn todavía están esperando sus momentos de ruptura después de combinarse para solo tres tacleadas contra Indianápolis. Si bien esta fue solo la primera derrota de los Bears de la temporada, los Colts expusieron fallas en ambos lados del balón. Y ahora necesitan estar juntos con solo tres días de anticipación, ya que ahora deben enfrentar a un equipo de Tampa Bay al rojo vivo que va en serio.

2. Bucaneros que rebotan

Tampa Bay comenzó la temporada con una derrota en Nueva Orleans, un juego con errores en ambos lados del balón. Tom Brady y la ofensiva no encontraron su ritmo hasta la segunda mitad de ese día, y la defensiva permitió que tanto Drew Brees (dos pases de touchdown) como Alvin Kamara (dos touchdowns totales) hicieran grandes jugadas contra él. Los Buccaneers ciertamente han aprendido de la Semana 1, ya que ganaron sus últimos tres juegos y superaron a sus oponentes 97-58 en el proceso.

Sin embargo, no fue fácil la semana pasada contra los Chargers. Tampa Bay necesitó un repunte de 24-7 en la segunda mitad para superar un déficit de 10 puntos en el medio tiempo y superar a Los Ángeles, 38-31. Brady armó este mejor juego con el uniforme de los Bucs, completando 30 de 46 pases para 369 yardas y cinco touchdowns. Sí, ya ha lanzado cuatro intercepciones (dos de las cuales han sido devueltas para touchdowns por la defensa), pero sus 11 pases de touchdown lo tienen empatado en el cuarto lugar de la liga y, lo más importante, Tampa Bay tiene marca de 3-1.

Brady ha sido apoyado en el suelo por el tándem de Ronald Jones II y Leonard Fournette, quienes se han combinado para 376 yardas terrestres y tres touchdowns en cuatro juegos. Sin embargo, las lesiones siguen siendo un problema importante. Fournette se perdió la semana pasada debido a una lesión en el tobillo, mientras que el receptor abierto de Pro Bowl Chris Godwin se perdió dos juegos debido a una conmoción cerebral y ahora una lesión en el tendón de la corva. Además, el ala cerrada O.J. Howard, quien es tercero en el equipo en recibir (146 yardas) y segundo con dos recepciones de touchdown, estará fuera por el resto de la temporada después de romperse el tendón de Aquiles en la victoria sobre los Chargers.

La defensa de los Bucs tampoco ha sido tan mala, ya que ocupan el cuarto lugar en defensa total (312.0 ypg), empatan en el octavo lugar en defensa anotadora (23.0 ppg) y son segundos contra la carrera (64.3 ypg). También son terceros en la liga en capturas (14) y segundos en comida para llevar (8). Los Bears estarán ocupados el jueves por la noche.

3. Tom Brady contra Chicago

El hombre etiquetado como G.O.A.T. tiene marca de 5-0 contra los Bears en sus 20 años de carrera en Nueva Inglaterra. En estos juegos, Brady ha completado el 70.3 por ciento de sus intentos de pase para 1,595 yardas, 14 touchdowns, solo cuatro intercepciones y solo ha sido capturado seis veces. Eso es bueno para un índice de pasador de 109.2. De esas cinco victorias, dos de ellas han tenido lugar en Soldier Field, incluido su enfrentamiento más reciente en 2018, una victoria de 38-31 en la Semana 7.

Chicago Bears vs Tampa Bay Buccaneers en VIVO

Los Bears y los Buccaneers se enfrentaron dos veces al año en la antigua división NFC Central de 1978 a 2001. Los Bears lideran la serie de todos los tiempos 39-20, pero los Bucs tienen una ventaja de 2-1 en los últimos tres encuentros. Los Bears tienen marca de 3-3 en sus últimos seis juegos contra la NFC Sur, mientras que Tampa Bay tiene marca de 2-3 en sus últimos cinco contra la NFC Norte. Los Bears nunca han derrotado a Tom Brady, los Bucs tienen la ventaja reciente en esta serie, se están calentando en el momento adecuado y los Bears aún no han podido jugar los cuatro cuartos completos de fútbol. Brady continúa su perfección en Windy City.

Predicción: Buccaneers 24, Bears 20