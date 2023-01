Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2022

NFL

La división más trastornada de la NFL finalmente puede tener un cierre el domingo cuando los Carolina Panthers visiten a los Tampa Bay Buccaneers.

Los Bucs pueden asegurar la NFC Sur con una victoria en casa, aunque si los Panthers completan la barrida de la temporada, ese veredicto tendrá que esperar hasta la semana 18. Todo lo que es seguro es que el campeón tendrá un récord perdedor por segunda vez en los 21 años de historia de la división.

Estos equipos se enfrentaron en la Semana 7 cuando los Panthers lograron su mejor victoria de la temporada, una paliza en casa 21-3 en el segundo juego bajo la dirección del entrenador en jefe interino Steve Wilks. Desde entonces, ambos equipos han ido 4-4 y son grandes favoritos para terminar en la cima de la división.

Con una victoria de los Panthers esta semana, todavía necesitarán una victoria de la Semana 18 sobre los Saints (o una derrota de los Bucs ante los Falcons y una derrota de los Saints en la Semana 17 ante los Eagles) para ganar el Sur. Los Bucs aún pueden ganar la división con una victoria en la Semana 18 y una derrota o empate en la Semana 18 de los Panthers.

¿Y New Orleans? Los Saints pueden ganar la división SOLAMENTE si (respiración profunda)… vencen a los Eagles el domingo, Carolina gana este juego, y tanto los Panthers como los Buccaneers pierden en la semana 18. En caso de que tengas curiosidad, ese escenario es algo FiveThirtyEight da un 3 por ciento de probabilidad de que suceda.

Seguramente, este no es el conjunto de hipótesis que Tom Brady imaginó que necesitaría cuando terminó prematuramente su retiro para regresar a los Buccaneers. Pero todavía tiene la oportunidad de salvar la temporada regular e incluso terminar con un récord ganador.

Spread: Bucs -3

Tres cosas para ver

1.- ¿Será suficiente el ataque rápido de los Bucs?

La ofensiva de Tampa Bay ha sido terrible esta temporada (17.7 puntos por partido, 28° en la NFL) en gran parte porque no tiene una amenaza en el campo. Mike Evans y Chris Godwin siguen siendo buenos receptores, pero Brady no ha estado dispuesto o no ha sido capaz de dejar que las jugadas se desarrollen campo abajo. Su tiempo promedio para lanzar de 2.46 segundos es el segundo más bajo de la liga, y su promedio de 6.7 yardas aéreas previstas por lanzamiento es el sexto más bajo.

El ataque de dink-and-dunk de Brady no ha sido efectivo, con solo nueve touchdowns en los primeros tres cuartos de juegos. Ha sido capaz de encenderlo en el último cuarto (11 TD, índice de pasador de 94.3), pero incluso la CABRA solo puede liderar tantas remontadas en el último cuarto.

La pregunta es si Brady puede ser efectivo contra esta defensa golpeada de los Panthers. Carolina tuvo que recuperar una cara familiar en Josh Norman, a quien el equipo seleccionó en la quinta ronda en 2012, luego de que el esquinero Jaycee Horn se sometiera a una cirugía de muñeca. Carolina ya está abajo de su otra esquina titular, Donte Jackson.

Brady tuvo su único juego de la temporada sin un touchdown la última vez que estos equipos se enfrentaron; Si bien sus 290 yardas aéreas pueden parecer impresionantes, se necesitaron 49 intentos para llegar allí. Carolina ha tenido una defensa de pase inestable durante toda la temporada, pero le ha ido bastante bien deteniendo a los corredores que atrapan pases. Han cedido la sexta menor cantidad de yardas (379) y la séptima menor cantidad de recepciones a corredores. La defensa de los Panthers parece más vulnerable, pero es posible que los pases más rápidos no sean una receta para el éxito esta vez.

2.- ¿Podrá Carolina volver a dominar el juego terrestre?

El ataque aéreo de los Panthers estuvo bien con P.J. Walker en su encuentro anterior, pero el juego terrestre fue el gran diferenciador. En su primer juego luego del canje de Christian McCaffrey, Carolina acumuló 173 yardas en 27 acarreos. Mientras tanto, Tampa Bay solo tuvo 46 yardas en 16 acarreos.

En todo caso, Carolina parece aún más preparada para una ruptura ofensiva por tierra en este juego, ya que el tackle nariz de los Bucs, VIta Vea, permanece fuera de juego por una lesión en la pantorrilla. Además, los Panthers han estado corriendo con la cabeza llena de energía desde su descanso de la Semana 13, acumulando 573 yardas en tres juegos, incluido un récord de franquicia de 320 yardas la semana pasada.

Los Bucs no pueden darse el lujo de perder tanto el juego terrestre otra vez; solo tenían 2 de 12 en terceras oportunidades en la última reunión, en gran parte porque tenían mucho camino por recorrer. Tal vez ayude un ataque más balanceado con Leonard Fournette y Rachaad White, aunque ambos están entre los 10 peores corredores en DVOA (min. 100 carreras).

3.- ¿Es real el cambio de rumbo de Sam Darnold?

Los Panthers dieron vuelta la página sobre Darnold después de intercambiar por Baker Mayfield en la temporada baja, pero el mal juego y las lesiones han empujado a la ex selección general No. 3 de regreso al rol titular. Y tampoco ha sido tan malo.

En cuatro juegos esta temporada, completó un 61.4 por ciento de sus pases para 759 yardas con cuatro touchdowns y (crucialmente) ninguna intercepción. Sus 9.5 yardas netas ajustadas por intento son casi un 50 por ciento mejores que el récord anterior de su carrera.

Tener un juego terrestre tan potente hace que su trabajo sea mucho más fácil, pero una tasa de aciertos del 78,9 por ciento, la más alta de su carrera, y una tasa de tiros malos del 14,5 por ciento, la más baja de su carrera, indican que el progreso podría ser real. La figura anterior ocuparía el quinto lugar si calificara para la tabla de clasificación de toda la temporada.

Por supuesto, los tamaños de muestra pequeños serán un problema en cualquier tramo de cuatro juegos, pero Darnold tiene la oportunidad de demostrar que puede tener una oportunidad más la próxima temporada con un juego fuerte en el tramo final. Y Tampa Bay será un enemigo formidable, ya que los Bucs ocupan el cuarto lugar en yardas por pase por juego (195.1) y el tercero en yardas netas permitidas por intento (5.4).

Vale la pena señalar que los Panthers solo superaron a los Bucs por 21 yardas en el primer encuentro de esta temporada. Y eso fue con todo lo que se le venía encima a los Panthers en el juego terrestre. Con un enfrentamiento terrestre menos desequilibrado, y quizás más urgencia en el juego aéreo de los Buccaneers dadas las lesiones de Carolina, Tampa Bay debería poder sacar esto adelante. Al final, le daremos la ventaja a Tom Brady en casa frente a Sam Darnold fuera de casa.

Predicción: Bucs 20, Panthers 19

