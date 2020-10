Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se abren las emociones de este jueves 8 de octubre siguiendo con los amistosos de la Fecha FIFA, cuando Rusia busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de motivación de cara a lo que viene, pero recibirá a Suecia que intentará hacer un duelo digno en su visita en la Arena CSKA.

Hora y Canal Rusia vs Suecia

Sede: Arena CSKA, Moscú, Rusia

Hora: 11:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:15 am PT / 12:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports

Rusia vs Suecia en VIVO

La selección de Rusia se encuentra compitiendo en la Liga B de la UEFA Nations League y tendrá dos duelos muy importantes en unos días, ya que el domingo recibirá a Turquía y el miércoles hará lo propio ante Hungría, por lo que necesita llegar a punto.

Los Rusos tuvieron actividad en septiembre donde lograron buenos triunfos 3-1 sobre Serbia y 2-3 visitando a Hungría, en las jornadas 1 y 2 de la Liga de Naciones.

Por su parte, Suecia también se está preparando para la UEFA Nations League en la Liga A. Ellos se estarán midiendo a Croacia el domingo y el miércoles tendrán que visitar a Portugal en dos duelos que definirán su futuro.

Los Suecos no la pasaron bien en septiembre en las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones donde les toco recibir a Francia y Portugal y siendo vencidos en ambas ocasiones, por lo que les urge reaccionar.

Tanto Rusia como Suecia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria que les permita ganar en confianza de cara a lo que viene en la UEFA Nations League, saben que el triunfo es importante, pero lo primordial será mejorar y afinar detalles. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Rusia vs Suecia.

Rusia vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Octubre 2020