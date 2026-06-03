Francia vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿El arsenal de Les Bleus o el rugido de los Elefantes africanos? ¡La recta final rumbo a la Copa del Mundo 2026 se pone al rojo vivo este jueves en Nantes cuando la poderosa selección de Francia reciba a Costa de Marfil en un partido amistoso que promete chispas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto galo salta a la cancha con la mira puesta en confirmar por qué es el rival a vencer en el torneo veraniego, mientras que los visitantes quieren dar un golpe de autoridad internacional que haga temblar a sus rivales de grupo.

Francia llega a este compromiso arrastrando un momento futbolístico imponente bajo las órdenes de Didier Deschamps. El cuadro francés no conoce la derrota desde junio del año pasado, presumiendo triunfos de altísimo prestigio frente a rivales de la talla de Alemania, Colombia y Brasil.

Con un promedio goleador demoledor de casi 3 anotaciones por encuentro, Deschamps buscará usar este último ensayo en casa para evaluar la profundidad de su plantilla y evitar a toda costa cualquier lesión de gravedad.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Costa de Marfil que no viaja a Europa para pasear. Los Elefantes han construido un bloque sumamente competitivo que registra siete victorias en sus últimas presentaciones, destacando la goleada que le propinaron a Corea del Sur.

Sabiendo que su equilibrio defensivo es su mayor fortaleza al permitir menos de un gol por partido, los africanos apostarán por un juego muy físico en el mediocampo y transiciones a máxima velocidad para sembrar dudas en la zaga gala y demostrar que están listos para hacer historia en Norteamérica.

Los pronósticos esperan un partido sumamente parejo e inteligente, donde la prioridad de ambos técnicos por cuidar el físico de sus estrellas y afinar el parado táctico en zona baja podría equilibrar las acciones.

Nuestro pronóstico, aun así, es victoria de Francia 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 4, 2026