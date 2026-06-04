República Checa vs Guatemala EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¡LOS ERRORES NOS CUESTAN CARO! 🇬🇹❌🇨🇿



Con goles de Schick, Chory y Visinsky, República Checa derrotó 3-1 a Guatemala en el Sports Illustrated Stadium.



⚽️🇬🇹 Jehu Fajardo debutó con gol.



👉🏼 El próximo partido de Guatemala será el domingo ante Ecuador 🇪🇨. pic.twitter.com/UhDLmfxNUt — Andres ADF 🇬🇹 (@andresNadf) June 5, 2026

¿El último ensayo general del rival de México o el inicio del sueño de Guatemala rumbo a 2030? ¡Mucho ojo, afición mexicana, porque este jueves juega uno de los rivales del Tri en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La selección de la República Checa cierra su preparación en territorio norteamericano enfrentando a la combativa escuadra de Guatemala desde Nueva Jersey.

La selección de la República Checa llega a este compromiso con las maletas listas y el chip mundialista completamente encendido. Tras romper una dolorosa sequía de 20 años sin asistir a una Copa del Mundo gracias a una dramática repesca europea, los dirigidos por el veterano Miroslav Koubek ya establecieron su campamento base en Dallas y viajaron a la costa este para su último examen.

Ubicados en el Grupo A junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica, el estratega checo ha sido contundente al declarar que no van al torneo a pasear y que su único objetivo es clasificar a la siguiente ronda, por lo que buscará pulir los últimos hilos tácticos y cuidar el físico de sus figuras.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Guatemala que jugará con el cuchillo entre los dientes y con un tremendo apoyo en las tribunas. Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena se quedaron con el corazón roto al quedar fuera del Mundial por un solo punto de diferencia en la CONCACAF, pero lejos de caerse, la Bicolor inicia formalmente en Nueva Jersey su preparación a largo plazo rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Tena sabe que enfrentarse a un rival europeo de élite es el escenario perfecto para foguear a sus jóvenes promesas y demostrar que el fútbol chapino tiene los argumentos necesarios para competir en los grandes escenarios.

Los pronósticos ven un encuentro bastante disputado e intenso en el plano físico, donde el peso de las individualidades y el ritmo de competencia ponen a la República Checa como favorita para llevarse el triunfo en Harrison, aunque el orden defensivo impreso por Luis Fernando Tena podría hacer pasar un dolor de cabeza a los europeos.

Nuestro pronóstico: República Checa 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 4, 2026