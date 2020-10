Tweet on Twitter

Share on Facebook

Brasil no tuvo problemas para llevarse un contundente triunfo 5-0 sobre Bolivia en el cierre de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó con dominio de Brasil que no tardó en hacerse presente en el marcador ya que al 16 Danilo sirvió a Marcos Correa que puso el 1-0, pero eso no fue todo, ya que al 30 Renan Lodi apareció ahora sirviendo a Roberto Firmino que logró el 2-0 con el que nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 4 cuando Neymar sirvió a Roberto Firmino para el 3-0, Bolivia no reaccionaba y al 66 un autogol de José Carrasco ponía el 4-0, al 73 otra vez apareció Neymar sirviendo a Philippe Coutinho para el 5-0, unos minutos después Neymar parecía poner el 6-0 pero estaba en posición adelantada, así concluyó el duelo.

Así, Brasil sumó sus 3 primeros puntos de las eliminatorias dejando a Bolivia sin unidades. En actividad de la jornada 2 el próximo martes, los Cariocas visitarán a Perú, mientras que La Verde recibirá a Argentina. Brasil 5-0 Bolivia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Brasil vs Bolivia 5-0 Jornada 1 Eliminatorias CONMEBOL 2022