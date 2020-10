Dallas Cowboys vs NY Giants EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2020

Tweet on Twitter

Los Dallas Cowboys y los New York Giants se enfrentarán en el AT&T Stadium el domingo por la noche para un enfrentamiento de la Semana 5 de la NFL entre un par de rivales de división que luchan. Dallas lidera la serie de todos los tiempos 68-46-2. Los Cowboys también han ganado cada uno de los últimos seis juegos contra los Giants desde 2016.

Una de las historias más intrigantes de cara al partido del domingo se centra en el coordinador ofensivo de los Giants, Jason Garrett, que regresa a Dallas para enfrentarse a su ex equipo. Pero para Garrett y el entrenador en jefe de primer año Joe Judge, el enfoque está directamente en obtener su primera victoria de la temporada. Los Giants cayeron a 0-4 con la derrota 17-9 de la semana pasada ante los Rams y ahora se sientan solos en la parte inferior de la NFC Este. Si bien un esfuerzo defensivo prometedor y el pateador Graham Gano fueron suficientes para mantener a los Giants competitivos contra los Rams el domingo pasado, la ofensiva de Garrett continuó luchando poderosamente, sin encontrar la zona de anotación por segundo juego consecutivo.

A lo largo de cuatro juegos, los Giants se ubican en el último lugar de la NFL en ofensiva anotadora (11.8 puntos por partido) y empatados en el último lugar en ofensiva total (278.0 puntos por partido). Se han enfrentado a cuatro de las defensas más tacañas de la liga en enfrentamientos contra los Steelers, Bears, 49ers y Rams. ¿Un viaje a Dallas para enfrentar posiblemente a la defensiva más generosa de la NFL ayudará a curar lo que los aflige?

Los Cowboys se encuentran 1-3 en la temporada joven luego de la derrota del domingo pasado 49-38 ante los Browns. La buena noticia es que todavía están muy cerca de los Eagles, líderes de la división, quienes actualmente están en la cima de la lamentable NFC Este con un récord de solo 1-2-1. Los inicios lentos y las pérdidas de balón han sido un problema para Dallas. Sin embargo, la ofensiva de los Cowboys que promedia 31.5 puntos por juego y 509.5 yardas por juego, la mejor de la NFL, es la menor de sus preocupaciones. El verdadero problema para el equipo de Estados Unidos se encuentra en el otro lado del fútbol, ​​donde Dallas ocupa el último lugar en la NFL en defensa anotadora (36,5 puntos por partido) y el 30º en defensa total (430,5 puntos por partido).

El entrenador en jefe Mike McCarthy y el DC Mike Nolan ahora están encargados de encontrar respuestas para la históricamente mala defensiva de Dallas, cuyo esfuerzo fue cuestionado luego de entregar 508 yardas a los Browns. Podrían encontrar una solución temporal el domingo contra una ofensiva de los Giants que no ha anotado un touchdown en 21 posesiones ofensivas consecutivas.

Hora y Canal Cowboys vs Giants

Inicio: domingo 11 de octubre a la 1:25 p.m PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Cowboys -9.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Dak Prescott y el potente ataque de pases de Dallas

A pesar de las deficiencias generales de los Cowboys, Prescott ha acumulado números increíbles para liderar la ofensiva aérea mejor clasificada de la NFL. A lo largo de cuatro juegos, ha lanzado para un ridículo 1,690 yardas, 133 más que el récord anterior de Kurt Warner hasta la Semana 4, y actualmente está en camino de romper el récord de una temporada de la NFL en yardas aéreas, actualmente en poder de Peyton Manning (5,477 yardas en 2013).

Prescott se ha beneficiado de que los Cowboys se hayan vuelto extremadamente felices en un intento por superar déficits de dos dígitos durante las últimas tres semanas. Sin embargo, eso no disminuye sus esfuerzos para convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL en pasar 450 yardas o más en tres juegos consecutivos, especialmente cuando se toma en cuenta que ha estado jugando detrás de una línea ofensiva destartalada que parece reorganización semanal debido a lesiones (esta semana no será diferente). Un cuerpo de receptores de Dallas de primer nivel también merece crédito. Amari Cooper encabeza ese grupo y ocupa el tercer lugar en la NFL con 401 yardas recibidas.

El historial de Prescott contra los Giants también ha sido estelar. En sus últimos tres juegos contra ellos, Prescott ha lanzado 11 pases de touchdown con solo una intercepción, mientras que promedia 349 yardas aéreas por juego. Los Giants han sido sólidos contra el pase en lo que va de temporada. Actualmente ocupan el sexto lugar en la liga en yardas aéreas permitidas, rindiendo 221.5 yardas por juego. Pero aún tienen que enfrentar un ataque pasajero de este calibre, y los Giants definitivamente tendrán mucho trabajo para ellos contra Dak and Co. el domingo.

2. ¿Pueden los Gigantes establecer el juego terrestre?

Será primordial para los Giants hacer algo en el suelo para mantener el reloj en marcha y la ofensiva de los Cowboys fuera del campo. El problema es que dirigir el fútbol ha sido un verdadero desafío para esta ofensiva. Ese fue el caso incluso antes de perder al corredor de élite Saquon Barkley por una lesión de rodilla que puso fin a la temporada. Los Giants están promediando solo 73.5 yardas terrestres por juego (31 en la NFL) con solo un touchdown terrestre en cuatro juegos. La lucha se magnifica aún más por el hecho de que el mariscal de campo Daniel Jones es actualmente el principal corredor del equipo con 137 yardas.

Afortunadamente, la esperanza no está completamente perdida para el ataque terrestre de Nueva York el domingo. Los Giants se enfrentarán a una defensiva de Dallas que ocupa el puesto 31 en la liga contra la carrera, permitiendo 172.5 yardas terrestres por juego. Los Cowboys también vienen de un juego contra los Browns en el que quedaron absolutamente incendiados en el suelo con una suma de 307 yardas terrestres y tres anotaciones. Una combinación de Wayne Gallman, Devonta Freeman y Jones no es tan potente como lo que trajo el backfield de los Browns a la mesa. Pero los esfuerzos colectivos de los Giants obtuvieron 136 yardas terrestres, el máximo de la temporada, contra un fuerte frente defensivo de los Rams la semana pasada. Y eso debería darles un poco de impulso de cara al enfrentamiento favorable del domingo contra una defensiva terrestre de Dallas que lucha.

3. Ezekiel Elliott

Si alguien le hubiera dicho antes del comienzo de la temporada que los Cowboys tendrían la ofensiva mejor clasificada en la NFL después de cuatro partidos, habría asumido que Elliott habría sido un factor importante. Pero ese no ha sido el caso, ya que el corredor estrella de los Cowboys aún tiene que superar las 100 yardas terrestres en un juego, mientras que promedia 3.9 yardas por acarreo de peatones. También ha estado plagado de costosos balones sueltos. Para ser justos, las oportunidades de Elliott han sido algo limitadas ya que los Cowboys se han visto obligados a abandonar el juego terrestre durante las últimas tres semanas. Una línea ofensiva agotada por las lesiones tampoco ha ayudado a su causa, una que estará sin el siete veces tackle izquierdo del Pro Bowl, Tyron Smith, por el resto de esta temporada. Smith pronto se someterá a una cirugía en el cuello, el último golpe a una línea ofensiva que ya tenía dos titulares: el tackle derecho La’el Collins (fuera por un año debido a una cirugía de cadera) y el centro Joe Looney (lesión de rodilla).

Elliott debería ser un factor más importante el domingo, siempre y cuando los Cowboys no se queden atrás en el marcador temprano nuevamente, lo cual no es probable. Dicho esto, los G-Men le harán ganar cada yarda. Los Giants ocupan el décimo lugar en la NFL contra la carrera con 106.8 yardas terrestres permitidas por juego y están permitiendo solo 3.6 yardas por acarreo, que ocupa el cuarto lugar mejor en la liga. Tampoco han permitido un corredor de 100 yardas desde la Semana 1.

Los Giants podrían tener una oportunidad de sorprender si pueden ganar la batalla de pérdidas de balón. Los Cowboys están empatados en la liga en pérdidas de balón con nueve y ocupan el último lugar en la NFL en margen de pérdidas con -7. Sin embargo, eso será una tarea difícil para una ofensiva de Nueva York que ha cometido ocho pérdidas de balón propias. También está el asunto de que la ofensiva de los Gigantes es terrible en general. Jones ha tenido problemas para encontrar su camino detrás de una línea ofensiva que ya ha permitido 14 capturas (la tercera mayor cantidad en la NFL) y 28 hits de mariscal de campo. Y hasta la semana pasada, el juego terrestre ha sido casi inexistente. Todo lo cual influye en que los Giants no anoten un solo touchdown en sus últimos dos juegos.

La sequía de touchdown debería llegar a su fin el domingo contra una defensiva de Dallas que ha sido bastante terrible por derecho propio. Independientemente, este podría ser el primer juego de toda la temporada en el que los Cowboys no tengan que preocuparse por organizar un regreso. Los Giants son sólidos a la defensiva, pero no lo suficientemente sólidos como para mantener a Dallas fuera de la zona de anotación. Mientras tanto, la anémica ofensiva de los Giants simplemente no está equipada para mantenerse al día en el marcador, incluso contra una mala defensa de Dallas.

Predicción: Cowboys 31, Giants 20