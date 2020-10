Miami Heat vs Los Ángeles Lakers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Juego 6 Final NBA 2020

Tweet on Twitter

Los Angeles Lakers estaban listos para ganar un campeonato el viernes. Estaban tan preparados para ganar que Anthony Davis lució un Kobes dorado. Los fanáticos de los Lakers también estaban listos para celebrar un campeonato desde la comodidad de sus hogares.

Desafortunadamente para los Lakers y sus fanáticos, el Miami Heat aún no estaba listo para irse a casa y forzó un Juego 6. Ahora, todos experimentarán todas las emociones que sintieron el viernes nuevamente el domingo, excepto que hay más presión sobre los Lakers para ganar ahora.

Hora y Canal Heat vs Lakers

Sede: AdventHealth Arena, Orlando, Florida

Hora: 4:30 pm PT / 7:30 pm ET en Estados Unidos. 6:30 pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 1:30 am en España (lunes).

Canal: ABC en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. Nue9ve en México.

Miami Heat vs Los Ángeles Lakers en VIVO

Los Lakers no solo serán el equipo “visitante” el domingo, sino que tendrán que vencer a Miami para evitar el séptimo partido decisivo de la serie el martes. Lo que está en juego nunca ha sido tan grande para este equipo. Y, sin embargo, no hay una sensación de pánico en el vestuario, ni siquiera un poco.

“Todavía tenemos que darnos cuenta de que estamos arriba en la serie”, dijo Anthony Davis en su entrevista posterior al juego el viernes. “Pero definitivamente usamos esta (derrota) como combustible. Queríamos salir y ganar el juego, especialmente con esas camisetas. Pero vuelves, miras la película, arreglas tus errores y luego sales en el Juego 6 recordando lo cerca que estábamos. Si no cometemos nuestros errores, ganamos el juego … (necesitamos) ganar uno; tienen que ganar dos ”.

Sin embargo, eso no significa que los Lakers irán al partido del domingo esperando ganar haciendo las mismas cosas que hicieron el viernes. Saben que tienen trabajo que hacer, comenzando por la cantidad de esfuerzo que muestran en el lado defensivo.

“Creo que simplemente esperamos demasiado para comenzar a jugar nuestra marca de baloncesto”, dijo Alex Caruso sobre la actuación de su equipo en el Juego 5. “Estábamos intercambiando golpes, yendo y viniendo a través del juego. Nos acercábamos, cometíamos un par de errores, lo ampliaban a siete u ocho, nos acercábamos de nuevo y luego ellos hacían lo mismo. Finalmente tomamos la delantera y nos quedamos a una jugada al final “.

La clave del Juego 6 será limitar esos errores, lo cual no debería ser difícil de hacer dado el gran volumen de fallas defensivas que tuvieron en el Juego 5. Sí, el Heat luchó duro, pero los Lakers no los obligaron a luchar tan duro. como lo han hecho en sus últimos enfrentamientos.

El elenco de apoyo de los Lakers tampoco puede ser defendido por el elenco de apoyo del Heat nuevamente. Eso no significa necesariamente que alguien deba ir por más de 20 puntos; solo significa que tienen que desempeñar sus papeles mejor que el viernes, lo que, de nuevo, no debería ser demasiado difícil.

Los signos de interrogación más importantes son LeBron James y Anthony Davis, y eso no se debe solo a que sean seres humanos grandes. James fue casi imparable en el Juego 5. Si no lo fuera, los Lakers habrían necesitado mucho más que unos pocos segundos para intentar realizar una remontada, y ese es el problema: si James no tiene otro “cierre” El desempeño de LeBron en él, podrían estar en problemas.

Luego, está Davis. Davis volvió a agravar su lesión en el talón en el segundo cuarto del Juego 5 y claramente no fue él mismo después del hecho. Los Lakers probablemente pueden vivir con Davis sin estar al 100% cuando están jugando a la ofensiva, pero es posible que no puedan lanzar a Davis sobre Butler en defensa si no se mueve bien. Este último cambia la serie mucho más que el primero.

