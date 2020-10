Seattle Seahawks vs Minnesota Vikings EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2020

Tweet on Twitter

“Sunday Night Football” llega a la Semana 5 en NBC con un escenario de buenas / malas noticias para los fanáticos del fútbol, ​​ya que los Seattle Seahawks y los Minnesota Vikings se enfrentarán en CenturyLink Field. La buena noticia es que estos dos equipos tienden a jugar algunos partidos dramáticos en la televisión nacional, incluida una victoria de los Seahawks por 37-30 sobre los Vikings 37-30 en “Monday Night Football” la temporada pasada. Ahora, la mala noticia es que los fanáticos tendrán que volver a escuchar a Cris Collinsworth sin máscara esta semana. Collinsworth y Al Michaels terminaron teniendo que llamar al partido Filadelfia-San Francisco de la semana pasada en Santa Clara con máscaras puestas, lo que resultó en una televisión interesante.

Russell Wilson empató el récord de Peyton Manning de 16 pases de touchdown después de cuatro juegos la semana pasada cuando Seattle (4-0) mantuvo a raya a Miami para una victoria 31-23 para mantenerse invicto. Wilson completó 24 de 34 pases para 360 yardas, dos touchdowns y una intercepción. DK Metcalf atrapó cuatro pases para 106 yardas. David Moore y Tyler Lockett contribuyeron con múltiples jugadas explosivas en bolas profundas de Wilson que siempre parecían llegar en el momento adecuado el domingo. La defensiva avanzó un poco más esta semana al limitar a Ryan Fitzpatrick a 315 yardas aéreas a pesar de jugar sin Jamal Adams y Quinton Dunbar en la secundaria. K.J. Wright hizo jugadas por todos lados, totalizando ocho tacleadas y tres defensas de pase. Shaquill Griffin volvió a encarrilarse con una intercepción clave en el último cuarto que permitió a la ofensiva de los Seahawks cobrarla en algunas jugadas más tarde para extender su ventaja a 31-15. Limitar las jugadas explosivas ayudó mucho a la defensiva de Seattle: no permitieron una jugada de más de 26 yardas para los Dolphins.

Minnesota (1-3) obtuvo su primera victoria de la temporada al vencer a los Houston Texans, 31-23, en la carretera. Dalvin Cook aprovechó la peor defensa terrestre de la NFL al correr para 130 yardas y dos touchdowns en 27 acarreos. Cook está en una buena racha con actuaciones consecutivas de 100 yardas de cara a este enfrentamiento con los Seahawks. Adam Thielen y Justin Jefferson se combinaron para 12 recepciones para 217 yardas y un touchdown, lo que le quitó la presión a Kirk Cousins. La defensa de los Vikings hizo un buen trabajo al presionar a Deshaun Watson, ya que registraron tres capturas en la tarde. Ganar en tercer intento fue otra clave para el éxito de Minnesota contra Houston, ya que convirtieron un 41 por ciento en un tercer intento ofensivamente y mantuvieron a los Texans en apenas un 25 por ciento en un tercer intento. Estén atentos a esta estadística esta semana, ya que tendrán que encontrar una manera de permanecer en el campo ofensivamente el mayor tiempo posible.

Hora y Canal Seahawks vs Vikings

Kickoff: domingo 11 de octubre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Seahawks -7

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Pueden los Seahawks contener a los tres grandes de los Vikings a la ofensiva?

Esta semana proporcionará una dura prueba para la defensa de Seattle, y Minnesota tiene tres grandes de Dalvin Cook, Adam Thielen y Justin Jefferson que pueden causar todo tipo de dolores de cabeza a los equipos rivales. Cook estuvo limitado a solo 28 yardas en nueve acarreos en la competencia del año pasado contra Seattle, y esa fue una de las principales razones por las que los Vikings perdieron. Thielen también se perdió el juego del año pasado por una lesión en el tendón de la corva, y Jefferson está comenzando a adaptarse bien a su temporada de novato: tiene 11 recepciones para 278 yardas y un touchdown en las últimas dos semanas.

El personal ofensivo de Minnesota tiene que establecer el juego terrestre con Cook y Alexander Mattison y no impacientarse si no es efectivo de inmediato. Esa podría ser la clave para abrir cosas para Cousins ​​en el juego aéreo. En cuanto a los Seahawks, todo gira de regreso a la salud de la secundaria, ya que Adams (ingle) estará fuera nuevamente esta semana con una lesión en la ingle y Dunbar (rodilla) fue un participante limitado el jueves. Si Dunbar no puede ir, dependerá de Tre Flowers dar un paso adelante y hacer jugadas en la otra ranura del esquinero.

2. Defensa de Minnesota

El entrenador en jefe de los Vikings, Mike Zimmer, y su equipo defensivo tendrán un gran desafío frente a ellos esta semana cuando tengan que lidiar con la ofensiva de Seattle. Los Vikings están permitiendo 31.3 puntos por juego y han tenido problemas para quitarles el balón, ya que solo tienen dos intercepciones después de cuatro juegos. Parte de eso se debe a su incapacidad para generar presión. Después de que fue una gran fortaleza la temporada pasada, sus siete capturas están empatadas en el décimo lugar más bajo de la liga.

Yannick Ngakoue ha sido el único punto brillante con 4.0 capturas, pero el equipo ha echado mucho de menos a Danielle Hunter, quien permanece fuera indefinidamente con una lesión en el cuello. Otros tres jugadores han registrado exactamente una captura, pero el equipo debería tener la oportunidad de darse un festín contra un Seahawks O-line que ha permitido 11 capturas (empatado en el puesto 11) esta temporada. Terminar las unidades a la defensiva sacando a los Seahawks del campo será clave, y las capturas son una de las formas más fáciles de hacerlo.

La semana pasada fue un excelente ejemplo de esto. Wilson recuperó el balón con 24 segundos por jugarse en la primera mitad y conectó con Moore en un pase de 57 yardas. Dos jugadas después, Wilson terminó la serie lanzando un pase de touchdown de tres yardas a Travis Homer para extender su ventaja a 17-9 en el entretiempo.

3. El efecto Harrison “Snacks”

Seattle contrató al tackle defensivo Damon “Snacks” Harrison al equipo de práctica el miércoles para reforzar su línea defensiva. Harrison, un All-Pro en 2016, es un taponador probado que debería tener mucha motivación para jugar después de su agitada experiencia en Detroit con el entrenador en jefe Matt Patricia. No está claro si los Seahawks activarán a Harrison en su lista de 53 hombres antes del juego, pero si lo hacen, podría jugar en el vecindario de 10 jugadas esta semana mientras continúa trabajando en forma futbolística.

El mayor beneficio de contratar a un jugador como Harrison es que debería mejorar a todos los que lo rodean porque los equipos tendrán que prestarle más atención. Busque Jarran Reed para tener más situaciones de uno contra uno como resultado de esta firma. El novato Alton Robinson y L.J. Collier también deberían beneficiarse en el borde, así como los Seahawks continúan tratando de encontrar formas de generar presión adicional sobre el mariscal de campo.

Seattle Seahawks vs Minnesota Vikings en VIVO

El final de Las Vegas debería estar en peligro una vez más esta semana ya que ambos equipos van a aportar su parte justa de puntos. Sin embargo, la diferencia entre los equipos puede reducirse a la versatilidad ofensiva. Wilson tiene demasiadas armas a su disposición, y esto probablemente afectará a la defensa de los Vikings en la segunda mitad. Minnesota jugará duro como siempre parece hacer por Zimmer, pero perderán la batalla por la pérdida de balón, y eso terminará costándoles el juego. Seattle terminará la primera parte de la temporada en 5-0 y comenzará su semana de descanso con mucha confianza.

Predicción: Seahawks 38, Vikings 29