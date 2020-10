Tweet on Twitter

Inglaterra dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-1 a Bélgica en la jornada 3 de la UEFA Nations League 2020-21 en Wembley.

El partido arrancó con dominio de Bélgica que generó las primeras de peligro y al 14 Eric Dier derribó a Romelu Lukaku dentro del área para un penal que el mismo Lukaku hizo efectivo para el 0-1, los Belgas seguían presionando, al 19 Thomas Meunier estuvo cerca del segundo, Inglaterra no podía generar al ataque, pero al 37 Meunier ahora cometió penal sobre Jordan Henderson y Marcus Rashford no perdonó para irnos al descanso con el 1-1. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, sin embargo al 63 Mason Mount sacó gran disparo para poner al frente a Inglaterra, eso obligó a Bélgica a irse con todo al ataque, pero el empate no llegó.

Con esta victoria Inglaterra arribó a 7 puntos colocándose como líder del Grupo 2 justo por arriba de Bélgica que se estancó en 6 unidades. En actividad de la jornada 4 de Liga de Naciones UEFA, el miércoles, los Ingleses recibirán a Dinamarca y los Diablos Rojos visitarán a Islandia. Inglaterra 2-1 Bélgica.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Inglaterra vs Bélgica 2-1 Jornada 3 UEFA Nations League 2020-21