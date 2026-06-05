España vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias UEFA Mundial Femenil 2027

Mundial Femenil

¿La magia de la Roja o el poderío de las Leones inglesas? ¡La Clasificación de la UEFA rumbo al Mundial Femenil 2027 nos regala una auténtica final adelantada este viernes en Mallorca cuando la selección de España reciba a Inglaterra en la jornada 5. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto español se juega el liderato del sector y el boleto directo a la Copa del Mundo en un duelo de máxima tensión donde solo sirve ganar o ganar.

La selección de España llega a este trascendental compromiso dependiendo de sí misma para sellar su clasificación, pero con un margen de error nulo bajo las órdenes de Sonia Bermúdez.

El pasado catorce de abril, las británicas hicieron valer su condición de local venciéndolas por la mínima con un gol tempranero de Lauren Hemp, un resultado que actualmente tiene a Inglaterra en la cima del grupo.

Para las españolas, un empate o una derrota este viernes las relegaría a la segunda posición, obligándolas a buscar su boleto mundialista a través de la siempre dramática vía del playoff.

Sin embargo, el vestuario español ha recibido una inyección de confianza monumental. La gran noticia de la convocatoria es el regreso a las canchas de la superestrella y Balón de Oro, Aitana Bonmatí, quien ha dejado atrás una larga y complicada recuperación de una lesión de peroné y está lista para comandar el medio campo junto a las novedades como la lateral del Atlético de Madrid, Andrea Medina.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Inglaterra que no viaja a Son Moix a especular con el marcador. Las subcampeonas del mundo dominan el grupo y apostarán por un planteamiento sumamente físico buscando salir con vida.

Los pronósticos esperan un duelo sumamente estratégico, intenso y cerrado, donde la posesión de balón de España y la motivación por el regreso de Aitana Bonmatí ponen a las locales como ligeras favoritas para inclinar la balanza en un cierre dramático.

Nuestro pronóstico: Victoria de España 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 5, 2026