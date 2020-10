Tweet on Twitter

Polonia e Italia firmaron un entretenido empate 0-0 en la jornada 3 de la UEFA Nations League 2020-2021.

El partido arrancó con dominio de Italia que era el que intentaba tomar las riendas, Federico Chiesa tuvo la primera clara al 10, al 13 Lewandowski respondió por Polonia, al 16 otra vez Lewandowski estaba cerca, Belotti generaba oportunidades para la Azzurri pero no estaban finos, los minutos pasaban con oportunidades en ambas áreas, pero se mantenía el empate 0-0. Para el segundo tiempo la intensidad cayó un poco, ya no había claras oportunidades, fue hasta el 64 cuando Emerson perdonó de cabeza, al 79 otra vez Emerson fallaba, a pesar de las oportunidades los goles no llegaron.

Con este empate Italia arribó a 5 puntos como líder del Grupo A, mientras que Polonia es tercero con 4 unidades. En actividad de la jornada 4 de la Liga de Naciones UEFA, el próximo miércoles, la Azzurri recibirá a Holanda y los Polacos recibirán a Bosnia y Herzegovina. Polonia 0-0 Italia.

[Vídeo] Resultado y Resumen Polonia vs Italia 0-0 Jornada 3 UEFA Nations League 2020-21