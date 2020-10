Rapid Viena vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos las emociones de la fase de grupos de la Europa League 2020-2021 este jueves 22 de octubre, cuando el Rapid Viena busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital hacerse fuertes en casa, pero tendrán que recibir al Arsenal que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Allianz Stadion.

Hora y Canal Rapid Viena vs Arsenal

Sede: Allianz Stadion, Viena, Austria

Hora: 5:55 pm de Inglaterra. 11:55 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN USA en Estados Unidos.

Rapid Viena vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Rapid Viena está siendo uno de los protagonistas en la Bundesliga Austriaca donde marchan como sublíderes con 3 triunfos y un empate en 4 jornadas. El sábado pasado vencieron 1-5 al Wiener Neustadt en la segunda ronda de la Copa Austriaca.

Los Verdiblancos terminaron como sublíderes en la campaña pasada en Austria, eso les dio el boleto a la segunda ronda previa de la Champions League donde eliminaron al Lokomotiva Zagreb, pero en la siguiente ronda cayeron ante el Gent y eso los mandó a esta fase de grupos.

Por su parte, el Arsenal ha tenido un inicio algo irregular en la Premier League donde suman 3 triunfos y 2 derrotas. Vienen de caer el sábado pasado cuando, como visitantes, fueron superados 1-0 por el Manchester City.

Los Gunners lograron su boleto al proclamarse campeones de la FA Cup en la campaña pasada. Tendrán la misión de superar la desastrosa participación de la edición pasada donde quedaron fuera en 16avos de final a manos del Olympiacos.

Tanto el Rapid Viena como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar con el pie derecho, aunque en los pronósticos los Gunners son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Verdiblancos están en casa y es vital para ellos salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Rapid Viena vs Arsenal.

