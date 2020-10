Napoli vs AZ Alkmaar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Partido sumamente atractivo tendremos este jueves 22 de octubre en la jornada inaugural de la fase de grupos de la Europa League 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos, son claros favoritos, pero no deberán confiarse del AZ Alkmaar que intentará salir con vida de su dura visita a San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs AZ Alkmaar

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 6:55 pm de Italia. 11:55 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Latinoamérica. Unimás en Estados Unidos.

Napoli vs AZ Alkmaar en VIVO

El cuadro del Napoli ha cumplido con un gran arranque de campaña en la Serie A donde han disputado 3 partidos ganando los 3, aunque con una derrota por no presentarse que, además, les costó un punto extra menos. El sábado pasado golearon 4-1 al Atalanta con doblete del Chucky Lozano.

Gli Azzurri partirá entre los favoritos a pelear por el título de la competencia al tener un plantel poderoso. En la campaña pasada participaron en la Champions League quedando eliminados a manos del Barcelona en octavos de final.

Por su parte, el AZ Alkmaar ha tenido un inicio de temporada irregular en la Eredivisie de Holanda donde han disputado 4 partidos empatando en todos. El sábado pasado recibieron al VVV-Venlo en un duelo que ganaban 2-0 hasta los últimos 4 minutos cuando los igualaron.

Los Granjeros de Queso tendrán la misión de superar lo hecho en la campaña pasada donde quedaron eliminados en los 16avos de Final a manos del LASK.

Tanto el Napoli como el AZ Alkmaar saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar su participación con el pie derecho, aunque la realidad es que Gli Azzurri es amplio favorito para ganar, pero no deberán confiarse de los Granjeros de Queso que intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs AZ Alkmaar.

