Barcelona vs Real Madrid Hora, Canal, Dónde ver EN VIVO Internet y TV El Clásico LaLiga 2020-2021

El primer Clásico de la temporada en España tendrá lugar este sábado cuando el Barcelona reciba al Real Madrid en el Camp Nou.

Ambos equipos han tenido problemas al principio de la campaña de La Liga y están desesperados por una victoria en una de las mayores rivalidades del deporte.

Hora y Canal Barcelona vs Real Madrid

Hora: 4 p.m en España. 7 a.m PT / 10 a.m. ET en Estados Unidos. 8 am en Centroamérica. 9 a.m en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10 a.m en Bolivia y Venezuela. 11 a.m en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal de TV: beIN SPORTS USA y beIN SPORTS en Español en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Transmisión en vivo: puedes transmitir el juego en fuboTV en los Estados Unidos. BluToGO en México y Centroamérica.

Barcelona vs Real Madrid en VIVO

El Barcelona sufrió su primera derrota en La Liga con el nuevo entrenador Ronald Koeman en la derrota por 1-0 ante el Getafe la semana pasada. El delantero Jaime Mata marcó el único gol en el minuto 56 después de que el portero azulgrana Neto se equivocara desde el punto de penalti. La derrota dejó al reconstruido blaugrana en el noveno lugar de la tabla con siete puntos tras cuatro partidos.

Sin embargo, el Barça se recuperó con una victoria en la Liga de Campeones en una increíble victoria por 5-1 sobre el Ferencvaros húngaro. Después de terminar la temporada pasada sin trofeo, el Barça tiene mucho que demostrar este año.

Pese a ello, el Real Madrid necesita un empujón tras dos derrotas consecutivas que mostraron las luchas defensivas del club. Los campeones de La Liga quedaron atónitos cuando el recién ascendido Cádiz les ganó en casa el pasado sábado. Las cosas solo empeoraron para Los Blancos cuando cayeron ante el Shakhtar Donetsk, 3-2, en su primer partido de la Liga de Campeones. La zaga del Madrid sufrió sin Sergio Ramos, que se perdió el partido tras lesionarse la rodilla izquierda ante el Cádiz.

Abajo 3-0 en el entretiempo, el Madrid intentó montar una remontada. Tanto Luka Modric como Vinícius Júnior marcaron goles pero no fueron suficientes para derrotar al Shakhtar.

Con la presión puesta, los rivales se enfrentarán el sábado con la esperanza de dar un giro a sus temporadas.