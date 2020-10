Manchester United vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2020-21

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 24 de octubre en la jornada 6 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta a la pelea por los primeros puestos, pero recibirán al Chelsea que saldrá por todo en su visita a Old Trafford.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester United ha tenido un arranque de campaña muy complicado peleando en media tabla, ya que en 4 duelos suman 2 victorias y 2 derrotas, por lo que en casa no pueden fallar. En la jornada pasada lograron vencer 1-4 al Newcastle.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana logrando una valiosísima victoria en su debut en la Champions League donde visitaron al PSG logrando doblegarlos 1-2 con goles de Bruno Borges y Marcus Rashford.

Por su parte, el Chelsea tampoco ha tenido el mejor de sus arranques a pesar de que partía como uno de los favoritos al título. Ellos suman 2 triunfos, 2 empates y un partido perdido en 5 fechas. En la jornada pasada igualaron 3-3 ante el Southampton.

Los Blues también tuvieron acción a media semana en la Champions League donde recibieron al Sevilla siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Manchester United como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos necesitan ganar para meterse en la pelea por los primeros puestos, han decepcionado en este arranque; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinceava posición con 6 puntos, aunque con un duelo pendiente, mientras que los Blues son octavos con 8 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 19 de julio en las semifinales de la campaña pasada de la FA Cup en Wembley. En aquel choque los Blues lograron llevarse el boleto a la final tras vencer 3-1 a los Red Devils con anotaciones de Olivier Giroud, Mason Mount y un autogol.

Hora y Canal Manchester United vs Chelsea

El juego entre Manchester United vs Chelsea se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Chelsea vs Manchester United en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que ne los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester United vs Chelsea en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error si no quieren seguir rezagándose. En los pronósticos los Red Devils son favoritos al estar en casa y llegar en mejor forma, pero los Blues intentarán demostrar su calidad de plantel. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Chelsea.

Manchester United vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2020-21