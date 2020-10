WWE Hell in a Cell 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

Clash of Champions terminó con Roman Reigns coronándose a sí mismo como el Jefe Tribal al levantar el Campeonato Universal sobre el cuerpo brutalizado de su primo, Jey Uso. En Hell in a Cell el domingo, los dos lucharán una vez más, pero esta vez, como probablemente ya puedas adivinar, estará dentro de la jaula Hell in a Cell … y será una partida de I Quit .

Es uno de los tres combates de Cell anunciados hasta ahora para el programa, ya que Drew McIntyre defenderá su Campeonato de la WWE (nuevamente) contra Randy Orton, y los desafíos de Sasha Banks por el Campeonato de Mujeres de SmackDown de Bayley.

Hasta el momento, solo cuatro combates son oficiales para el programa. Actualizaremos esta página a medida que se revelen más.

Cartelera Hell in a Cell 2020

Lucha por el Campeonato de la WWE Hell in a Cell: Drew McIntyre (c) contra Randy Orton.

Campeonato Universal Hell in a Cell I Quit: Roman Reigns (c) vs. Jey Uso.

Campeonato de mujeres de SmackDown Hell in a Cell: Bayley (c) vs Sasha Banks.

Elias vs Jeff Hardy.

Hora y Canal Hell in a Cell 2020

La función tendrá como sede el Amway Center de Orlando”. La cartelera principal comienza a las 7 p.m. ET / 4 p.m PT. en Estados Unidos. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 5:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 6:00 pm

Bolivia y Venezuela: 7:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 pm

Si eres un suscriptor pagado de WWE Network por $ 9.99 al mes, puedes ver Hell in a Cell en vivo sin costo adicional. De lo contrario, deberá comunicarse con su proveedor de cable local, esto para los Estados Unidos.

La aplicación WWE Network está disponible en Roku, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Fire TV, Amazon Kindle Fire, Apple TV, iOS y Android.

Los espectadores en el México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica se podrá ver la función por Fox Premium en el canal de Fox Action.

Hell in a Cell 2020 en VIVO

Roman Reigns (c) vs Jey Uso (campeonato universal)

Uso quería otra oportunidad por el título y Reigns accedió a dárselo bajo una condición: él podría elegir la estipulación. Se fue con el primer combate de Hell in a Cell I Quit. En el episodio más reciente de SmackDown, Reigns profesó que si bien inicialmente todavía amaba a Jey, ahora ha terminado con él y ha puesto fin a todo esto. Este es el final de la disputa.

Drew McIntyre (c) vs Randy Orton (campeonato de la WWE)

A pesar de perder repetidamente ante McIntyre y de haber perdido sus últimos tres partidos en PPV, Orton tiene una oportunidad más de ganar el título, esta vez en un Hell in a Cell. Al menos, este parece ser el final de la línea de esta disputa.

Bayley (c) vs Sasha Banks (campeonato femenino de SmackDown)

Tuvieron una pelea por el título en SmackDown que terminó por descalificación, lo que llevó a reservar esto como una revancha. Durante la firma de un contrato la semana pasada, Bayley se negó a firmar. Sin embargo, el partido definitivamente está planeado y será dentro de Hell in a Cell.

Esto sigue siendo todo lo que es oficial para el programa, considerando que WWE tuvo que pasar por el Draft antes de establecer algunos programas nuevos. Los Street Profits van con Dolph Ziggler y Robert Roode, Lana acaba de ganar una oportunidad por el título contra Asuka, y The Hurt Business todavía está enredado con RETRIBUTION. De lo contrario, parece estar abierto a otros títulos / programas de ambas marcas.

