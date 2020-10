Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 7 NFL 2020

Después de una semana de descanso muy necesaria, los Seattle Seahawks se dirigirán al desierto para enfrentarse a los Arizona Cardinals en “Sunday Night Football” una vez más. Este juego se movió al horario estelar debido a preocupaciones relacionadas con COVID-19 con los Raiders; la NFL no podría permitirse el lujo de que la atrapen sin un partido del domingo por la noche esta semana. Los fanáticos asistirán al State Farm Stadium, ya que se venderán hasta 1,200 boletos a los poseedores de boletos de temporada de los Cardinals, lo que será un buen cambio de ritmo para ambos equipos en esta temporada 2020 única.

Seattle (5-0) parece haber sobrevivido a la semana más difícil de su temporada, que en 2020 es la semana de descanso, y evitó un brote de COVID-19. La última vez, hace dos semanas, los Seahawks sacaron otro acto de Houdini cuando Russell Wilson lideró otra serie ganadora en el último cuarto para vencer a los Vikings 27-26. Fueron dos juegos en uno, ya que Seattle estuvo dominado en la línea de golpeo en la primera mitad, lo que resultó en un déficit de 13-0 de cara al vestuario. En la segunda mitad la historia fue diferente.

El coordinador ofensivo Brian Schottenheimer involucró más al ala cerrada, y su paciencia para llevar el balón a DK Metcalf dio sus frutos con seis recepciones para 93 yardas y dos touchdowns, incluido el ganador del juego. K.J. Wright dio un paso adelante con una intercepción, y la línea defensiva estuvo a la altura de la ocasión con una parada en el cuarto intento que preparó la serie de 95 yardas de Wilson para ganar el juego. Aman u odian a los Seahawks, parecen destinados a darles a sus fans una emocionante montaña rusa semanal durante 60 minutos.

Arizona (4-2) viene de una actuación defensiva dominante en Dallas el lunes por la noche cuando derrotaron a los Cowboys por un marcador de 38-10. Kyler Murray se calmó después del primer par de series y usó sus piernas de manera efectiva en su exitoso regreso a casa frente a más de 25,000 fanáticos en el AT&T Stadium.

Budda Baker fue elevado a capitán antes de este juego, y terminó ganando los honores de Jugador Defensivo de la semana de la NFC. Baker tuvo siete tacleadas, una captura, un balón suelto forzado y la primera intercepción de su carrera para liderar un esfuerzo defensivo inspirado. Baker también pensó que una razón subyacente por la que los Cardinals tuvieron tanto éxito en la defensa era que “este era un juego en el que finalmente confiamos el uno en el otro”. La confianza en el lado defensivo del fútbol es un activo invaluable, y si se puede trasladar a esta semana y más allá, entonces tenga cuidado con los Cardinals el resto del camino.

Hora y Canal Cardinals vs Seahawks

Inicio: domingo 25 de octubre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 6:20 p.m en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Seahawks -3.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Línea ofensiva de los Seahawks vs la defensa de Arizona

La unidad renovada de Seattle tomará un descanso esta semana ya que no tendrán que lidiar con Chandler Jones, quien estará fuera de temporada por una lesión en el bíceps. En el último enfrentamiento entre estos dos equipos, Jones básicamente estableció su residencia permanente en el backfield de los Seahawks, recolectando cuatro capturas junto con seis hits de mariscal de campo, por lo que no hace falta decir que no se perderán tener que lidiar con Jones el domingo por la noche. Haason Reddick es uno de los principales candidatos para reemplazar a Jones como el mejor corredor de pases de los Cardinals, ya que viene de una actuación de dos capturas la semana pasada y ahora tiene cuatro capturas en el año.

En pocas palabras, será imperativo que la línea ofensiva juegue un fútbol sólido y minimice las jugadas negativas. Al minimizar las jugadas negativas, la ofensiva puede cumplir con el horario y darle a Wilson la oportunidad de tener una tronera limpia para lanzar la pelota. Establecer la carrera a principios de esta semana también ayudará mucho y eso comenzará con el guardia derecho novato Damien Lewis, quien lo ha hecho muy bien como bloqueador de carreras (Pro Football Focus le dio una calificación de 87.8 en esa categoría).

2. DeAndre Hopkins vs DK Metcalf

Hopkins y Metcalf tendrán una gran oportunidad de montar un espectáculo esta semana. Hopkins ha tenido un gran comienzo con 47 recepciones, 601 yardas y dos touchdowns, pero está luchando contra una lesión en el tobillo y no practicó el miércoles. Es más que probable que Shaquill Griffin se enfrente a Hopkins, y esa debería ser una batalla entretenida para ver toda la tarde, Griffin debería estar mejor preparado para lidiar con Hopkins después de una dura batalla contra Amari Cooper en la Semana 3.

Metcalf continúa mejorando, y su conexión con Russell Wilson está evolucionando rápidamente hacia una de las mejores combinaciones de receptores para mariscales de campo en el deporte. Esta semana será una dura prueba para Metcalf, ya que debería ver una buena dosis de Patrick Peterson y el ex esquinero de Husky Byron Murphy, quienes parecen estar listos para el desafío que Metcalf les brindará esta semana.

3. ¿Pueden los siete delanteros de los Seahawks contener a Kyler Murray y Kenyan Drake?

Wright y Bobby Wagner tendrán que tomar el control y encontrar la manera de mantener a Murray en el bolsillo siempre que sea posible. Murray no estuvo muy bien lanzando el balón el lunes por la noche, ya que solo completó 9 de 24 intentos para 188 yardas y un touchdown. Por lo tanto, las carreras de mariscal de campo diseñadas podrían ser un problema potencial ya que los Seahawks tenían sus problemas con otro mariscal de campo móvil en Cam Newton, quien tenía 444 yardas totales en su contra.

Además, la capacidad de la defensa para jugar un buen fútbol en las asignaciones será de suma importancia, ya que limitará la capacidad de Murray para hacer largas carreras y les permitirá mantener bajo control al corredor Kenyan Drake. Drake corrió para 166 yardas y anotó dos touchdowns en la victoria por 27-13 sobre Seattle en la última reunión en diciembre de 2019.

Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks en VIVO

Seattle tendrá que llevar este juego hasta el último momento para mantenerse invicto, ya que extrañarán no tener un mar de 12 en las gradas en Glendale. Si Jones estuviera sano, entonces los Cardinals serían la elección en este juego porque la línea ofensiva de los Seahawks no habría podido frenarlo. Wilson y Murray dominarán este juego con sus piernas y se conectarán con Metcalf y Hopkins a través del aire para mantener este tipo de juego de ida y vuelta durante toda la noche. Sin embargo, Seattle creará una pérdida extra en la segunda mitad para asegurar una victoria por poco y mejorar a 6-0 en el año.

Predicción: Seahawks 27, Cardinals 23