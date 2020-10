WWE Hell in a Cell EN VIVO Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2020

Este domingo, Hell in a Cell bajará dentro del WWE ThunderDome durante tres combates que se disputarán dentro de la estructura demoníaca. Los combates de Hell in a Cell han proporcionado algunos de los momentos más icónicos en la historia de la WWE desde el momento en que debutó en 1997, y podríamos esperar más el domingo por la noche en Orlando.

El pago por evento Hell in a Cell se lleva a cabo este año desde el Amway Center de Orlando. Drew McIntyre, Roman Reigns y Bayley defenderán sus campeonatos dentro de la celda. McIntyre defenderá el campeonato de la WWE contra Randy Orton en su tercer enfrentamiento PPV desde agosto. El campeón universal Reigns lucha contra su primo, Jey Uso, en un I Quit Match, el primer combate de este tipo que se lleva a cabo dentro de Hell in a Cell. Y Bayley pondrá en juego el campeonato femenino de SmackDown en la estructura contra la expareja y mejor amiga Sasha Banks después de un brutal ataque en septiembre.

Hell in a Cell comenzará a las 4 p.m PT / 7 p.m. ET (5 p.m en México) y se espera que el espectáculo dure aproximadamente tres horas, sin contar el espectáculo de inicio, que comienza una hora antes de la cartelera principal.

Predicciones de WWE Hell in a Cell 2020

Jeff Hardy vs Elias

Esto podría suceder de cualquier manera, por supuesto, especialmente con Elias que acaba de regresar a la televisión después de una lesión pectoral prolongada. WWE se puso en un escenario sin salida reservando esto tan pronto. Hardy acababa de perder ante Lars Sullivan en SmackDown y había salido de su rivalidad con Sheamus aparentemente listo para una carrera por el título de algún tipo. Elias nunca ha tenido un verdadero impulso en el ring, pero volver a perder paralizaría todo lo que podría haber ganado con su regreso sorpresa. Al final, tiene más sentido que Hardy salga de aquí con una victoria, pero Elias continúe con sus ataques el lunes por la noche. Pick: Jeff Hardy gana.

Campeonato Femenil de SmackDown: Bayley (c) vs Sasha Banks (Hell in a Cell)

De todas las formas en que pensé que esta historia podría desarrollarse, Bayley y Banks permanecieron en la misma marca después del Draft de la WWE no fue una de ellas. Como tal, una historia que ya ha continuado durante la totalidad de la pandemia en la que estamos actualmente parece no tener un final legítimo a la vista si la WWE tiene como objetivo estirarla tal vez hasta WrestleMania. De alguna manera, Hell in a Cell para esta pelea se siente al mismo tiempo bien y demasiado temprano porque aún no se han enfrentado uno a uno en una pelea normal completa. Entonces, si vas a comenzar aquí, ¿a dónde vas a ir? Banks nunca ha ganado un combate Hell in a Cell, perdiendo sus dos anteriores ante otras Four Horsewomen. Quizás Banks perder aquí le daría a Bayley más munición verbal, pero no puedo ver que avance la historia. Pick: Sasha Banks gana el título – Silverstein

Campeonato de la WWE: Drew McIntyre (c) vs Randy Orton (Hell in a Cell)

Este es un caso en el que me apego a una predicción a pesar de que la narración reciente me apunta en otra dirección. Dada la forma en que ha sido fichado desde principios de 2020, sería realmente un desperdicio si la historia de Orton no continuara con el título de la WWE. Tenían un cambio perfectamente reservado con un combate de ambulancia para que McIntyre pudiera perder sin ser inmovilizado, pero no apretaron el gatillo. Así que ahora tienen otra gran oportunidad para que McIntyre pierda en medio de circunstancias únicas dentro de la celda. Aunque mi instinto me dice que McIntyre terminará reteniendo porque WWE no hizo el cambio el mes pasado, tengo que ceñirme a mi predicción de que Orton le quitará el título a McIntyre. Y si estuviera reservando, eso es lo que me aseguraría de que sucediera el domingo. Pick: Randy Orton gana el título – Silverstein

Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs Jey Uso (Hell in a Cell I Quit Match)

La narración de Reigns y Uso ha demostrado lo poderosa que puede ser la buena escritura. No hay duda de quién gana Reigns vs. Uso. Sabes que 100 de cada 100 Reigns no está perdiendo al principio de un reinado de título contra Uso. Aún así, este ha sido uno de los ángulos más convincentes en años de programación de la WWE: el último ejemplo de viaje sobre el destino en la lucha libre. Sí, Roman Reigns vencerá a Jey Uso cuando se reúnan en un I Quit Match dentro de Hell in a Cell, pero nos espera un regalo cuando suceda. Pick: Roman Reigns conserva el título – Brookhouse

WWE Hell in a Cell EN VIVO Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2020