El Toluca sumó una valiosísima victoria 2-0 sobre Tijuana en la jornada 15 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó de gran manera para el Toluca, dado que apenas corrían 9 minutos cuando Rubens Sambueza puso el 1-0, eso no fue todo, ya que al 17 Jonathan Maidana apareció de cabeza para poner el 2-0, los Xolos no respondían, mientras que los Diablos Rojos buscaban el tercero, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo Tijuana salió presionando, Barbona al 50 y Mauro Lainez al 52 estuvieron cerca de descontar, pero Toluca también intentaba, al 68 Barbieri sacó remate que Jonathan salvó, al 72 Kevin Castañeda reventó el poste, así ya no hubo más.

Con esta victoria Toluca arribó a 20 puntos colocándose en la novena posición, mientras que Tijuana se estancó en 14 unidades en el puesto 14. En actividad de la fecha 16 de la Liga MX, los Diablos Rojos visitarán a Necaxa el viernes, mismo día en que Xolos recibirá a Pachuca. Toluca 2-0 Tijuana.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Toluca vs Tijuana 2-0 Jornada 15 Torneo Apertura 2020