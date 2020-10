Tweet on Twitter

El Leicester dio un golpe de autoridad logrando una valiosísima victoria 1-0 en su visita al Arsenal por la jornada 6 de la Premier League 2020-2021.

El partido arrancó con dominio del Arsenal que era el que intentaba ir al ataque, Pierre Emerick Aubameyang generaba algunas oportunidades, Alexandre Lacazette también apareció ante un Leicester bien parado, tras 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo el Leicester City cambio la cara y salió a presionar generando algunas buenas oportunidades, sin embargo el duelo poco a poco se emparejó, era luchado en media cancha, hasta que al 80 Cengiz Under mandó un buen centro que Jamie Vardy no perdonó de cabeza para poner al frente a los Foxes, eso obligó a los Gunnerse a irse con todo, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el Leicester City arribó a 12 puntos escalando al cuarto puesto, mientras que el Arsenal se estancó en 9 unidades en el décimo lugar de la Liga Premier. Ambos tendrán actividad a media semana en la Europa League, los Foxes visitarán al AEK Athenas y los Gunners recibirán al Dundalk. Arsenal 0-1 Leicester.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Arsenal vs Leicester 0-1 Premier League 2020-2021