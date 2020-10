Istanbul vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de este miércoles 28 de octubre siguiendo con la jornada 2 de la Champions League 2020-2021, cuando el Istanbul busque hacer un duelo perfecto que les permita aspirar a la clasificación, sin embargo tendrán que recibir al PSG que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Basaksehir Arena.

Hora y Canal Istanbul vs PSG

Sede: Basaksehir Arena, Estambul, Turquía

Hora: 6:55 pm de Francia. 11:55 am de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Istanbul vs PSG en VIVO

El cuadro del Istanbul tuvo un amargo debut en esta Liga de Campeones, ya que la semana pasada les toco visitar al RB Leipzig en un duelo que sabían era vital ganar, sin embargo terminaron cayendo 2-0, por lo que su margen de error es nulo a pesar de estar iniciando.

Los Turcos están teniendo un torneo irregular en su liga local donde están hundidos en el doceavo puesto, aunque llegan motivados, dado que el sábado pasado recibieron al Antalyaspor logrando aplastarlos 5-1 con doblete de Edin Visca.

Por su parte, el PSG es el vigente subcampeón de la competencia, pero su debut fue muy amargo ya que en la primera fecha recibieron al Manchester United, dominaron las acciones, pero cayeron de manera sorpresiva 1-2, por lo que les urge reaccionar.

Por su parte, el PSG se mantiene dominando las acciones en la Ligue 1 donde marchan como líderes. Vienen de un gran triunfo el sábado pasado cuando recibieron al Djion logrando vencerlos 4-0 con dobletes de Moise Kean y Kylian Mbappé.

Tanto el Istanbul como el PSG saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir sus primeros puntos de la competencia, aunque en los pronósticos claramente el París es favorito para llevarse el triunfo, sin embargo los Turcos están en casa donde suelen hacerse fuertes. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Istanbul vs PSG.

