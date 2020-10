Lille vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos las emociones de la jornada 2 de la Europa League 2020-2021 este jueves 29 de octubre, cuando el Lille busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los ponga cerca de la clasificación, sin embargo tendrán que recibir al Celtic que intentará dar la sorpresa en su visita al Pierre-Mauroy.

Hora y Canal Lille vs Celtic

Sede: Estadio Pierre-Mauroy, Lille, Francia

Hora: 6:55 pm de Francia. 11:55 am de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:55 am PT / 1:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDNxtra en Estados Unidos.

Lille vs Celtic en VIVO

El cuadro del Lille ha tenido una gran campaña en la Ligue 1 de Francia donde se mantienen como co-líderes con paso invicto. El domingo pasado visitaron al Niza igualando 1-1.

Les Dogues tuvo un gran partido de debut en esta Liga Europea la semana pasada cuando visitaron al Sparta Praga logrando doblegarlos 1-4 con hat-trick de Yusuf Yazici y uno más de Jonathan Ikoné.

Por su parte, el Celtic está teniendo una campaña buena “a secas” en la Premiership de Escocia donde marchan segundos. Vienen de un amargo empate el domingo cuando visitaron al Aberdeen siendo igualados 3-3 en tiempo de reposición.

The Bhoys tuvo un amargo debut en la Europa League el jueves pasado cuando recibieron al Milán siendo superados 1-3, aunque saben que era el rival más difícil del grupo.

Tanto el Lille como el Celtic saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo, todo hace indicar que uno de ellos dos estará acompañando al Milán en la siguiente ronda de la Europa League. En los pronósticos Les Dogues son favoritos al estar en casa, pero The Bhoyz necesita salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Lille vs Celtic.

Lille vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2020-21