Stuttgart vs Celtic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Europa League 2025-26

Europa League

El VfB Stuttgart recibe al Celtic FC en la vuelta de su eliminatoria de UEFA Europa League, con la serie prácticamente encarrilada tras el contundente 4-1 conseguido por el conjunto alemán en la ida.

En el primer partido, disputado en Glasgow, Stuttgart fue ampliamente superior y mostró una pegada demoledora que dejó al Celtic contra las cuerdas. Con una ventaja de tres goles en el global, el equipo alemán afronta el choque en casa con la tranquilidad que da un marcador holgado y con la confianza reforzada por su buen momento reciente.

El conjunto alemán llega en gran forma, acumulando varias victorias en sus últimos compromisos y mostrando solidez tanto ofensiva como defensiva. En su estadio se ha convertido en un equipo difícil de superar, y esa fortaleza como local es un argumento clave para pensar que puede cerrar la eliminatoria sin mayores sobresaltos.

Por su parte, el Celtic necesita una remontada casi épica. El equipo escocés deberá asumir riesgos desde el inicio y buscar goles tempraneros si quiere mantener vivas sus opciones. Sin embargo, su rendimiento europeo reciente ha sido irregular, especialmente fuera de casa, y las dudas defensivas que mostró en la ida generan preocupación de cara a este desafío.

La clave del partido estará en la capacidad del Celtic para encontrar equilibrio entre atacar y no conceder espacios. Stuttgart, con la ventaja en el marcador global, puede jugar con inteligencia, esperar y golpear al contragolpe.

Pronóstico: Todo apunta a que el Stuttgart volverá a imponerse o, al menos, controlará el encuentro para sellar su pase a la siguiente ronda. Se espera un partido abierto, pero con los alemanes manteniendo el control de la eliminatoria y asegurando su clasificación a octavos de final.

Last modified: febrero 25, 2026