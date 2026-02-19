Celtic vs Stuttgart EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Europa League 2025-26

Europa League

El Celtic FC recibe al VfB Stuttgart este jueves en Celtic Park por la ida del playoff eliminatorio de la Europa League. Los escoceses terminaron 21º en la fase de liga con 11 puntos, mientras que el conjunto alemán fue 11º con 15 unidades.

Desde el regreso de Martin O’Neill al banquillo, el Celtic atraviesa un gran momento. El equipo está invicto en sus últimos 10 partidos, con ocho victorias y dos empates, incluyendo un triunfo clave ante el FC Utrecht que aseguró su clasificación a esta instancia. La confianza es alta, especialmente tras encadenar cinco victorias consecutivas, la más reciente un emocionante 3-2 ante Kilmarnock con remontada incluida y gol decisivo en el minuto 97 de Julian Araujo.

Sin embargo, hay un detalle que preocupa: en sus últimos tres partidos el Celtic ha necesitado goles en el tiempo añadido para cerrar los encuentros, lo que evidencia dificultades para sentenciar antes y podría ser un riesgo ante un rival de mayor exigencia.

El Stuttgart llega con una campaña sólida. Es cuarto en la Bundesliga con 42 puntos tras 22 jornadas, avanzó a semifinales de la DFB Pokal y firmó una buena fase de liga en Europa con cinco victorias en ocho partidos. No obstante, como visitante ha mostrado irregularidad, con solo una victoria y tres derrotas en cuatro salidas durante la fase europea.

El equipo alemán también viene reforzado anímicamente tras vencer 3-1 al Colonia con goles tardíos de Ermedin Demirovic y Deniz Undav, reaccionando de inmediato tras una derrota previa ante St. Pauli.

Se espera un partido intenso y equilibrado. Celtic llega en gran dinámica y con el impulso de su estadio, mientras que Stuttgart parte ligeramente como favorito por calidad y regularidad en la temporada.

Pronóstico: Celtic 1-1 Stuttgart. Un duelo muy disputado que podría resolverse en la vuelta.

