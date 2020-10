Jaime Munguia vs Tureano Johnson EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Este viernes el ex campeón de peso mediano junior Jaime Munguia regresa a encabezar la primera cartelera de Golden Boy desde julio, mientras se enfrenta al veterano Tureano Johnson en lo que será la segunda pelea real de Munguia como peso mediano.

Munguia, de 24 años (35-0, 28 KO), era considerado un buen prospecto en México en 2018, pero no había ganado mucho interés en los EUA hasta ese momento, ya que solo había peleado aquí una vez y fue en una cartelera no televisiva para un evento de HBO en Las Vegas en diciembre de 2017.

El nombre de Munguia apareció por primera vez en los titulares cuando Canelo Álvarez se retiró de una revancha planificada para mayo de 2018 con Gennadiy Golovkin, luego de una prueba fallida de VADA. Golovkin no quiso renunciar a la fecha, por lo que la búsqueda de un nuevo oponente estaba en marcha. Munguia, entonces de solo 21 años y con muy poca experiencia real, y tampoco realmente un peso mediano (aunque un gran mediano junior), se ofreció.

La comisión de Nevada se opuso a esa idea. Las comisiones permiten desajustes flagrantes y obvios todo el tiempo, pero de vez en cuando encuentran una razón para rechazar una pelea. En cambio, Golovkin fue a California y luchó contra Vanes Martirosyan en un evento principal del Cinco de Mayo en HBO. Sin embargo, una semana más tarde, Munguia estaba en lo que entonces era la red principal del boxeo, habiendo asegurado una oportunidad por el título de peso mediano junior de la OMB de Sadam Ali.

Hora y Canal Jaime Munguia vs Tureano Johnson

Sede: Fantasy Springs, Indio, CA

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 6:00 pm en México.

Canal: DAZN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Jaime Munguia vs Tureano Johnson en VIVO

Si bien Golovkin-Martirosyan fue una pelea de dos rounds que casi todos vieron venir, lo que sucedió en Ali-Munguia causó una gran impresión. El joven peleador mexicano dominó absolutamente físicamente a Ali, quien venía de una victoria por el título sobre Miguel Cotto cinco meses antes. Con la victoria sobre Cotto, parecía que Ali, un ex prospecto de peso welter con algo de exageración que había fracasado, finalmente había entregado su potencial.

Pero él no era realmente un verdadero peleador de 154 libras, y Cotto tampoco lo era. Era una situación de “lugar correcto, momento adecuado”, y Munguia le hizo pagar por pelear en el peso mediano junior. Ali simplemente no pudo abollar a Munguia, y todo lo que Munguia hizo fue golpear a Ali, derribando al campeón dos veces en el primer round y nuevamente en el segundo y cuarto episodios, donde el referí Gary Rosato intervino para detener correctamente la pelea.

A los 21, Munguia había llegado a la mitad de la nada para ganar un título mundial, y de manera inspirada. El pensamiento inmediato para los promotores, por supuesto, fue que tenían una potencial estrella de taquilla en sus manos, y con razón. ¿Un peleador mexicano joven, fuerte y emocionante que golpeó a un campeón en una actuación repentina e impactante? Sí, es una obviedad. Ese es un chico que querrías tener en tu establo.

Munguia se mantuvo impresionante, regresando solo dos meses después para anotar una clara victoria por decisión sobre Liam Smith, el hombre al que había reemplazado en poco tiempo para pelear contra Ali en mayo. Smith fue y es un peleador realmente sólido, no de élite, pero definitivamente un contendiente legítimo de 154 libras. Munguia lo derribó en el sexto, y aunque Smith tuvo mucho más éxito que Ali con el joven, fue bastante alentador que Munguia tuviera el tanque de gasolina y el enfoque para ganar una decisión de 12 asaltos sobre un buen peso mediano junior, que dio bastante atrás y podría resistir el fuego de Munguia en su mayor parte. Y, de hecho, creo que la victoria de Smith ha envejecido bastante mejor.

Munguia se recuperó de nuevo en septiembre, subiéndose a la cartelera Canelo-Golovkin 2 para una fácil victoria sobre Brandon Cook, que no era realmente un contendiente, luego regresó en enero de 2019 para ganar una blanqueada virtual sobre Takeshi Inoue en Houston, que fue la primera pelea de titulares de Munguia en el entonces nuevo servicio de transmisión DAZN.

Pero las grietas comenzaron a aparecer en su próxima pelea. Al regresar a México por primera vez desde que ganó el título mundial, Munguia consiguió un triunfo afortunado en Monterrey para retener su título sobre Dennis Hogan. Anotamos la pelea para Hogan, el perdedor irlandés-australiano, y también lo hicieron muchos otros. Algunos sintieron que no fue realmente un robo, pero no importa lo que pienses de la puntuación, era obvio que la astucia y el movimiento de Hogan le dieron ataques a Munguia.

Y aunque Munguia definitivamente dijo que sentía que ganó, ¿por qué no lo haría? – También sabía claramente que necesitaba hacer algunos cambios. Contrató a la leyenda mexicana Erik Morales como su nuevo entrenador, y se mantuvo en 154 libras para una defensa tital más en septiembre de 2019, venciendo a Patrick Allotey en cuatro asaltos. Allotey fue estilísticamente bastante fácil para Munguia y, francamente, no parecía que quisiera estar allí después de sentir el poder de Munguia, pero fue una victoria que le dio a Munguia algo de confianza, tal vez, y también le permitió a él y a su nuevo entrenador entrar. una pelea en vivo juntos.

Después de esa victoria, Munguia decidió que era el momento adecuado para un movimiento relativamente largo al peso mediano. Obtuvo una victoria por KO sobre el veterano Gary “Spike” O’Sullivan en enero de este año, que salió como se esperaba; O’Sullivan de Irlanda siempre ha sido un juego, pero también siempre se ha descubierto en los niveles más altos. Y nuevamente, el enfrentamiento de estilo fue uno que no supuso desafiar significativamente a Munguia, y no lo hizo.

El oponente del viernes es Tureano Johnson (21-2-1, 15 KO), un peleador de 36 años originario de Nassau, Bahamas, que ha sido una especie de contendiente marginal en 160 desde hace años, sin llegar nunca al siguiente nivel. .

La primera pelea realmente notable de Johnson fue en abril de 2014, cuando se enfrentó al impactante golpeador Curtis Stevens en Filadelfia. Fue un resultado controvertido, con el referí Gary Rosato interviniendo con 51 segundos restantes en la décima y último round, dando a Stevens una victoria por nocaut técnico. Johnson lideraba 88-83 en nuestra tarjeta de puntuación en el momento de la detención, y no había sido derribado. Stevens lo había destrozado con su característico gancho de izquierda, y Johnson estaba contra las cuerdas y cubriéndose, con Stevens lanzando un montón de tiros que realmente no aterrizaron. Menos recordado, debido al final, es que fue una pelea realmente buena.

La competencia de Steven se retrasó por un tiempo, ya que ganó seis en fila antes de una pelea con Sergiy Derevyanchenko en agosto de 2017. Derevyanchenko fue simplemente demasiado bueno para Johnson, derrotándolo en las primeras 11 rondas antes de otra parada en la ronda final, esta uno sin ningún argumento.

Johnson estuvo fuera del ring durante todo 2018, y cuando regresó en febrero de 2019, tuvo una actuación decepcionante contra el veterano peleador Fernando Castañeda, yendo a un empate de ocho asaltos en una tarjeta Golden Boy. El desempeño de Johnson fue tan mediocre que Golden Boy lo lanzó cinco meses después contra Jason Quigley, el prospecto irlandés cuya carrera parecía estancada durante años.

Johnson se lo puso a Quigley, deteniéndolo después de nueve episodios en una derrota bastante unilateral. A los 35 años, probablemente fue la mejor victoria de su carrera para Johnson y le dio un impulso que tanto necesitaba.

También le ha llevado a pelear con Munguia. Probablemente no estaría peleando contra Munguia si Golden Boy no estuviera realmente seguro de que Munguia ganara, y lo hubieran visto en su mejor y peor momento en sus dos últimos. Estilísticamente, tampoco parece, al menos sobre el papel, presentar ningún problema notable para el Munguia que va por delante; Es probable que Jaime tenga problemas con boxeadores más hábiles durante toda su carrera, sin importar los cambios que intente hacer, pero Johnson no es hábil.

Johnson es, sin embargo, bastante valiente y un tipo duro. También ha estado con peleadores francamente mejores que Munguia, y Jaime tampoco le va a mostrar nada que no haya visto. Munguia será el favorito y debería serlo: es más joven, es el lado A, y aunque ciertamente tiene defectos y limitaciones, es un buen peleador. Esto puede ser una especie de pequeño paso adelante de Spike O’Sullivan, pero también tiene el potencial de ser una pelea de acción realmente buena. Si Munguia puede ganar, se legitima aún más a los 160 mientras avanza hacia una posible pelea por el título mundial en una segunda división.