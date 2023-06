Sunny Edwards vs Andrés Campos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

Sunny Edwards buscará dar un golpe de autoridad en su debut en DAZN. Ha sido un campeón mundial y un excelente luchador desde hace algún tiempo, pero después de haber estado involucrado en el lío de MTK y Probellum, es posible que sus peleas más recientes no hayan sido tan visibles para los fanáticos como cree que se merece. Así que esto es, en cierto modo, algo así como una fiesta de presentación, en la que el superpromotor británico Eddie Hearn da los primeros pasos para promocionar su nuevo cargo en el mundo.

Hora y Canal Edwards vs Campos

Sede: Wembley Arena, Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 12:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Chile. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: DAZN

Sunny Edwards vs Andrés Campos en VIVO

Andrés Campos puede no ser el oponente que firmó con DAZN para conseguir, y está dando un gran paso adelante en la competencia. No obstante, es un luchador invicto por derecho propio, uno que ha estado llamando a Edwards durante algún tiempo. Está buscando aprovechar una gran oportunidad en esta pelea por el título de la FIB. Echemos un vistazo a cómo se descompone.

Si bien Edwards (19-0-0, 4 KOs) podría no haber tenido la exposición que hubiera querido en los últimos años, es justo decir que no se ha quedado de brazos cruzados (lo cual no es cierto para todos los peleadores atrapados en la caída de Probellum). Ganó su título de peso mosca de la FIB a principios de 2021, contra el campeón sudafricano de larga data Moruti Mthalane. Hubo, entonces, algunas preguntas sobre cuánto había caído Mthalane, a los 38 años, en su mejor momento, pero no obstante fue una actuación impresionante y dominante contra un hombre que no había perdido en más de una década.

Desde entonces, ha defendido su cinturón tres veces, la más reciente contra el ex campeón de peso mosca junior de la FIB, Félix Alvarado. En esa pelea, le quitó el aguijón al ridículamente agresivo nicaragüense, dejándolo descargar con frecuencia pero sin recibir casi ningún golpe.

En otras palabras, ha aceptado todos los desafíos que ha podido, cuando ha podido, y este paso a DAZN se debe en gran parte a que sus compañeros campeones de las 112 libras suban al ring más fácilmente. Este debut promocional, de hecho, tenía la intención de unificarse contra la superestrella en ascenso Jesse ‘Bam’ Rodríguez, pero la lesión en su última pelea le dio a Campos su oportunidad.

Para Campos (15-0-0, 4 KOs), como se mencionó, este es un gran paso adelante en la competencia. Todavía no ha peleado contra nadie remotamente cercano al escenario mundial. Casi todas sus peleas han sido en casa en Chile, con solo un par de aventuras en Argentina y Australia, ambas contra oficiales. Tampoco ha peleado nunca en 12 rounds. Él está, en otras palabras, fuera de su profundidad en el papel. Pero se las arregló para encontrarse con una clasificación IBF bastante alta, y aprovechó eso en esta oportunidad por el título. Entonces, veamos qué tiene.

Predicción Sunny Edwards vs Andrés Campos

Sin embargo, en general, se esperaría una amplia victoria por decisión de Edwards, con el juego de Ocampo fuera de su alcance.

¿Qué hay en la cartelera?

La cartelera no es para nada estelar, pero hay dos peleas por el título mundial femenino, con Cherneka Johnson defendiendo su corona de supergallo de la FIB contra Ellie Scotney, quien ha estado recibiendo un poco de promoción recientemente. La otra es una pelea de peso gallo de la AMB, con Nina Hughes, de 40 años, defendiendo su cinturón contra Katie Healey, mucho más joven. Más allá de eso, el limitado pero emocionante peso pesado Johnny Fisher aparece en lo que debería ser una exhibición, pero nunca se sabe, y el peso crucero Cheavon Clarke, quien con 5-0 a los 32 años necesita avanzar rápido en su carrera, se enfrenta a David Jamieson en un combate que será cerrado.

