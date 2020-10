Real Madrid vs Huesca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga Española 2020-21

Abrimos la actividad de este sábado 31 de octubre en la jornada 8 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Real Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los ponga en lo más alto de la tabla, pero tendrán que recibir al Huesca que saldrá decidido a dar la campanada en su visita al Alfredo Di Stéfano.

Hora y Canal Real Madrid vs Huesca

Sede: Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, España

Hora: 2:30 pm de España. 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Real Madrid vs Huesca en VIVO

El cuadro del Real Madrid llega a este partido en un momento muy irregular, ya que en la jornada pasada lograron una grandísima victoria 3-1 sobre el Barcelona que los colocó con 4 victorias, un empate y un solo descalabro, pero a media semana la suerte no fue igual.

Los Merengues tuvieron acción a media semana en la Champions League donde visitaron al Borussia Monchengladbach en un duelo que parecían perder 2-0, hasta que al 87 Karim Benzema descontó y al 90+3 Casemiro salvó el 2-2, que tampoco fue un buen resultado para ellos.

Por su parte, el Huesca ha tenido una campaña complicada, aunque muy irregular, dado que en 7 jornadas apenas han sido vencidos en un par de ocasiones, pero todavía no conocen el triunfo al igualar en 5 duelos, algo que no sería malo este sábado.

Los Oscenses vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a la Real Sociedad siendo claramente superados 4-1.

Tanto el Real Madrid como el Huesca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, aunque la realidad es que los Merengues son amplios favoritos, pero tienen mucho que mejorar ante unos Oscenses que intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Huesca.

