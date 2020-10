Pumas vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder con sabor a liguilla tendremos este sábado 31 de octubre en la jornada 16 del Torneo Apertura 2020, cuando los Pumas busquen aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que prácticamente les de el boleto directo a liguilla, sin embargo recibirán a las Chivas que necesitan salir con el botín completo de su visita al Estadio Universitario.

Como llegan los equipos

El cuadro de los Pumas ha sido la gran revelación del campeonato y está muy cerca de amarrar su boleto directo a la liguilla, pero no pueden aflojar en esta recta final. Después de 15 jornadas han sumado 7 triunfos, 7 empates y únicamente han sido vencidos en una ocasión.

La UNAM vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Pachuca en un duelo realmente parejo, lograron tomar ventaja con gol de Juan Pablo Vigón, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, las Chivas han tenido un torneo irregular y necesitarán apretar si quieren meterse entre los 8 primeros para recibir el duelo del repechaje. Ellos han cosechado 6 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 5 duelos.

El Guadalajara viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Cruz Azul siendo superados 0-2 y con ello se olvidaron de la posibilidad de clasificar de manera directa.

Tanto los Pumas como las Chivas saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos rumbo a la última fecha del rol regular; en la tabla general encontramos a la UNAM en la tercera posición con 28 puntos, mientras que el Guadalajara marcha noveno con 22 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se volverán a enfrentar más de un año después, ya que su último choque se remonta al pasado 5 de octubre en el Akron. En aquel choque Alan Pulido puso al frente a Guadalajara, pero Carlos González salvó el empate al 90+1.

Hora y Canal Pumas vs Chivas

El juego entre Pumas vs Chivas se estará disputando en punto de las 7:00 pm de la Ciudad de México; en Estados Unidos iniciará a las 6:00 pm del Pacífico y a las 9:00 pm del Este.

La transmisión del partido Chivas vs Pumas en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Pumas vs Chivas en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria sabiendo que no hay margen de error en esta recta final de la campaña. En los pronósticos la UNAM es favorita al estar en casa y haber hecho una mejor temporada, sin embargo el Guadalajara tiene la calidad para salir por todo, el empate no les serviría demasiado. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Pumas vs Chivas.

