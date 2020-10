Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pachuca y Pumas firmaron un empate 1-1 en el cierre de la jornada 15 del Torneo Apertura 2020 en el Hidalgo.

El partido arrancó de manera pareja, Pachuca intentaba tomar las riendas, sin embargo al 22 en un contragolpe Favio Álvarez sirvió a Juan Pablo Vigón que no perdonó el 0-1 para Pumas, tras eso la UNAM parecía controlar el duelo, pero un grave error de Dinenno que cometió un penal sobre Víctor Dávila, sin embargo Alfredo Talavera detuvo el penal del chileno, un minuto después otra vez Talavera se vestía de héroe con una espectacular atajada a Cabral en el área chica, parecía que al descanso no había más, pero al 45+1 Erick Aguirre sacó disparo desde fuera del área que fue desviado por un defensa para el empate. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, sin demasiadas oportunidades, al 82 Felipe Pardo estuvo cerca de poner al frente al Pachuca, Pumas también intentó, pero el gol del triunfo no llego a ningún arco.

Con este empate el Pachuca arribó a 22 puntos en la séptima posición, mientras que Pumas se colocó tercero con 28 unidades. En actividad de la jornada 16 de la Liga MX, los Tuzos visitarán a Tijuana el viernes, un día después la UNAM recibirá a las Chivas, Pachuca 1-1 Pumas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pachuca vs Pumas 1-1 Jornada 15 Torneo Apertura 2020