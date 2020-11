NY Giants vs Tampa Bay Buccaneers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 8 NFL 2020

Tweet on Twitter

“Monday Night Football” presenta a los New York Giants recibiendo a Tom Brady ya los Tampa Bay Buccaneers. Brady ha tenido algunas derrotas memorables ante Nueva York en su carrera, incluidas dos en el Super Bowl cuando Eli Manning estaba bajo el centro de Big Blue. Estos dos equipos jugaron el año pasado con los Giants sorprendiendo a los Bucs en la carretera cuando un touchdown por tierra de Daniel Jones le dio la victoria a Nueva York. Tanto Jones como Jameis Winston lanzaron más de 300 yardas en ese juego. Los Giants han ganado siete de los últimos ocho encuentros entre los dos equipos.

Tampa Bay (5-2) se siente bien después de una impresionante victoria como visitante por 45-20 en Las Vegas en la que Brady lanzó para 369 yardas. Completó pases a nueve jugadores diferentes, incluido Scotty Miller, que anotó 109 yardas y un touchdown. Defensivamente es donde brilla este equipo, manteniendo a cinco oponentes a 20 puntos o menos. Los Buccaneers presionan al mariscal de campo y tienen una secundaria subestimada.

Nueva York (1-6), mientras tanto, ha tenido tiempo extra para digerir una dura derrota ante los Eagles el pasado jueves por la noche que vio a los Giants perder una ventaja tarde. Por cuarta vez en esta temporada, Jones fue el principal pasador del equipo y el líder corredor. La defensa no recibe suficiente crédito por lo que ha hecho, lo que limita a cuatro equipos a 24 puntos o menos.

Tampa Bay no ha estado en “Monday Night Football” desde 2018 cuando los Bucs perdieron 30-27 en casa ante los Steelers. Mientras tanto, esta es la segunda vez que los Giants juegan el lunes después de perder en casa ante los Steelers en la Semana 1. Desde 2010, tienen marca de 6-11 en MNF.

Hora y Canal Giants vs Buccaneers

Inicio: lunes 2 de noviembre a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Buccaneers -10.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

Creo que existe la posibilidad de que el enfoque sea un problema para Tampa Bay. Este será el tercer juego como visitante de los Buccaneers en las últimas cuatro semanas en un tramo que contó con juegos contra los Bears y los Packers. Además, hay un factor de anticipación masivo con un juego en casa contra los Saints, un equipo contra el que perdieron en la Semana 1. No estoy diciendo que Tampa vaya a perder, pero es algo a considerar. Por el lado de los Giants, han tenido tiempo extra para prepararse después de jugar el jueves pasado en Filadelfia. Un equipo como este no puede darse el lujo de mirar hacia adelante a nadie, así que eso no debería ser un problema.

2. ¿Problemas de COVID?

El liniero ofensivo de los Gigantes, Will Hernández, dio positivo por COVID-19 y fue colocado en la lista de reserva. Debido a esto, el equipo ha puesto en cuarentena a todos menos a cuatro linieros ofensivos. Dos entrenadores también fueron enviados a casa debido al “contacto cercano”. Será algo para ver a medida que avanza la semana porque no puedo imaginar que los suplentes del equipo sean buenos considerando que los titulares han sido brutales. El tackle novato Andrew Thomas, la cuarta selección general del draft de este año, ha tenido una introducción aproximada a la NFL. Está entre los líderes de la liga en presiones permitidas. La defensiva de Tampa Bay es segunda en la liga con 25 capturas y no es ajena a la situación en la que Nueva York se enfrenta al enfrentarse a los Raiders (en un momento, todos menos cuatro linieros O estaban en la lista de Reserva / COVID-19 y como tackle derecho titular Trent Brown se perdió el juego) la semana pasada.

3. Ejecute preguntas del juego

Ronald Jones disfrutaba siendo la mejor opción en el backfield de Tampa Bay, pero la semana pasada representó solo 36 yardas totales. Eso le dio a Leonard Fournette la oportunidad de obtener más toques y él la aprovechó al máximo. El ex Jaguar terminó con 97 yardas totales en 17 toques totales (11 acarreos, 6 recepciones). Será interesante ver cómo se distribuyen los acarreos el lunes por la noche, ya que los Buccaneers también tienen a LeSean McCoy y Ke’Shawn Vaughn. El problema de los Giants es que nadie ha dado un paso al frente para reemplazar a Saquon Barkley o incluso ha proporcionado mucha chispa. Devonta Freeman, Dion Lewis y Wayne Gallman han tenido sus oportunidades, pero ninguno realmente ha logrado el puesto. Gallman intervino la semana pasada cuando Freeman se fue con una lesión en el tobillo, y con Freeman sin bloqueo para jugar esta semana, podría obtener la mayor parte de los acarreos una vez más. El problema es que los Buccaneers son el número uno en la NFL contra la carrera, cediendo solo 66 yardas por juego y solo tres por acarreo.

NY Giants vs Tampa Bay Buccaneers en VIVO

Los Buccaneers van a ganar este juego, pero la pregunta es cuánto. La historia de la línea O de los Giants es algo a tener en cuenta a medida que nos acercamos a la patada inicial porque Daniel Jones tendrá problemas si incluso uno de los titulares está fuera. Probablemente luchará de todos modos. Aún así, creo que es un esfuerzo de Bucs algo somnoliento ya que este juego está un poco más cerca de lo que debería estar.

Predicción: Buccaneers 27, Giants 17