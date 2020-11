Tweet on Twitter

El América sumó una valiosísima victoria 3-1 sobre los Tigres en la jornada 16 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó con ligero dominio del América que intentaba tomar las riendas, pero no había claridad, mientras que Tigres estaba bien parado atrás lanzando algunos latigazos con disparos de larga distancia, los minutos pasaban sin claridad, hasta que al 42 Sebastián Córdova sorprendió con un tiro-centro que sorprendió a Nahuel para el 1-0, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo los Tigres salieron a presionar, pero en un contragolpe al 58 parecía que Henry Martín liquidaba con el 2-0, sin embargo al revisarse en el VAR se vio que la pelota no entró en su totalidad, tras eso la UANL seguía apretando, pero el América logró contener la presión y en un tiro libre al 86 apareció Emanuel Aguilera con certero remate de cabeza para el 2-0, sin embargo 3 minutos después André-Pierre Gignac logró descontar, la UANL se fue con todo, pero el empate no llegó y al 90+5 en un contragolpe Córdova firmó el 3-1 final.

Con esta victoria el América arribó a 31 puntos colocándose como sublíder general y asegurando su boleto directo a la liguilla, mientras que Tigres se estancó en 27 unidades en la sexta posición. En actividad de la jornada 17 de la Liga MX, las Águilas visitarán a Juárez el viernes, un día después la UANL recibirá al Atlas. América 3-1 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Tigres 3-1 Jornada 16 Torneo Apertura 2020