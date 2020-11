San Francisco 49ers vs Green Bay Packers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 9 NFL 2020

La última vez que los Green Bay Packers jugaron contra los San Francisco 49ers, fue un reventón de proporciones épicas en un Juego de Campeonato de la NFC el 19 de enero. Los Packers salieron por la puerta y se quedaron atrás con un impresionante 27-0 al final de la primera mitad. , y nunca se recuperó. El mariscal de campo Aaron Rodgers lanzó dos intercepciones y perdió un balón suelto; la defensiva permitió 220 yardas terrestres a Raheem Mostert y fue realmente superada por el sembrado No. 1 de la NFC. Los 49ers lucharon duro, golpearon temprano y nunca dudaron en lanzar una serie de golpes de nocaut.

Nueve meses después, los Packers tienen la oportunidad de devolver el favor.

San Francisco ingresa en esta corta semana un animal herido (y ahora enfermo) colgando de un hilo. Perdieron al mariscal de campo titular Jimmy Garoppolo y al ala cerrada de Pro Bowl George Kittle por lesiones a largo plazo en una derrota aplastante contra Seattle. Ahora con 4-4, los campeones defensores de la NFC están últimos en su división y un juego detrás de un puesto de comodines en los playoffs. Su calendario de la segunda mitad comienza con Green Bay el jueves por la noche antes de salir de gira para enfrentar a los Rams (5-3), luego a los Saints (5-2) antes de regresar a casa para enfrentar a los Bills, líderes de la AFC Este (6-2). ). Pierde los cuatro juegos y la oportunidad de defender su título de la NFC está por la ventana. Pierde tres de ellos y los playoffs siguen siendo casi imposibles en una conferencia de calidad.

Ahí es donde Green Bay, después de perder sus últimos dos juegos aquí 74-28, debería estar lamiendo sus labios para vengarse. ¿Qué mejor manera de terminar la primera mitad 6-2, en la cima de la NFC Norte solo, que vengando a sus demonios de enero en el Golden State? Rodgers está de nuevo en camino para otra temporada de calibre MVP, lanzando 20 touchdowns en las primeras siete semanas del año. El jueves por la noche podría ser un paso importante para luchar por el sembrado No. 1 y asegurar que el Juego de Campeonato de la NFC de esta temporada se juegue en un terreno más amigable … la gélida tundra de Lambeau Field en enero.

Hora y Canal 49ers vs Packers

Kickoff: jueves 5 de noviembre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m en México.

TV: FOX / NFL Network en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Packers -3.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Puede Aaron Rodgers arreglar su juego descuidado en San Francisco?

Rodgers fue hecho para parecer un aficionado durante los dos enfrentamientos contra los 49ers el año pasado. Nick Bosa lo aterrorizó en el Juego de Campeonato de la NFC; Rodgers fue capturado tres veces y nunca se sintió cómodo en el bolsillo. En el enfrentamiento de la temporada regular en noviembre pasado, Rodgers lanzó 104 yardas, el mínimo de la temporada, mientras los Packers estaban avergonzados 37-8.

Pero Bosa no está presente para este, sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior el mes pasado que lo deja fuera el resto del año. Tampoco lo es el esquinero del Pro Bowl, Richard Sherman, quien eliminó a Rodgers en enero. El ala defensiva Dee Ford también está fuera, una de una larga lista de lesiones de los 49ers que han convertido a su equipo en un caparazón de lo que era antes.

Deja a la defensiva de los 49ers lista para ser elegida. El equipo lideró la NFL en defensa de pase la temporada pasada, pero cayó al sexto lugar en 2020. El rival de Rodgers por el MVP de esta temporada, Russell Wilson, los incendió para 261 yardas y cuatro touchdowns el domingo en una victoria por 37-27. El jueves ofrece una excelente comparación directa sobre si Rodgers puede hacer lo mismo.

2. ¿Cómo será la ofensiva de los 49ers?

Las devastadoras lesiones de San Francisco siguen acumulándose. Su equipo podría llenar una sala de hospital completa en este momento con su lista de titulares no disponible para el juego del jueves por la noche. No Garoppolo (seis semanas, esguince de tobillo alto). No Kittle (ocho semanas, hueso roto en el pie). No Mostert, todavía fuera con un esguince en el tobillo, junto con los corredores de reemplazo Jeff Wilson Jr. y potencialmente Tevin Coleman. El receptor abierto Deebo Samuel tiene un tirón en el tendón de la corva y también está fuera de juego.

Entonces, ¿cómo será la ofensiva de los 49ers? Se suponía que Jerick McKinnon reemplazaría a Mostert, pero The Athletic afirma que el corredor ha estado sufriendo un caso de “piernas cansadas”. Corrió para un total de -1 yardas contra los Seahawks y apenas jugó contra los Patriots la semana anterior. Eso deja a JaMycal Hasty, un novato no reclutado, para manejar la mayoría de los acarreos de backfield. Pero 29 yardas y un promedio de 2.5 yardas por acarreo del domingo apenas inspiran confianza.

El mariscal de campo Nick Mullens jugó bien en el tiempo de basura contra Seattle, lanzando para dos touchdowns y 238 yardas después de que Garoppolo cojeó hasta la línea lateral. Pero la última vez que vimos a Mullens en un juego que importaba, fue retirado por C.J. Beathard después de una actuación poco inspiradora contra los 3-4-1 Eagles.

La ofensiva de los 49ers no fue construida para un ataque aéreo de alto octanaje, pero parece ser su única opción para anotar el jueves por la noche, pero ¿a quién tendrá que lanzar Mullens? Samuel, quien ya fue descartado por una lesión, fue uno de los cuatro 49ers que fueron puestos en la lista de Reserva / COVID-19 el miércoles luego de que su compañero receptor Kendrick Bourne dio positivo. Los otros fueron el novato Brandon Aiyuk, uno de los pocos puntos brillantes para este equipo en las últimas dos semanas (14 recepciones, 206 yardas, TD), y el tackle izquierdo Trent Williams. Eso actualmente deja a Trent Taylor y Richie James como los únicos receptores abiertos en el roster activo. Este dúo se ha combinado para nueve recepciones para 77 yardas esta temporada, todas pertenecientes a Taylor. Probablemente se llamarán refuerzos del equipo de práctica (River Cracraft, Chris Finke, Kevin White son las opciones), pero con más de la mitad de su ofensiva inicial al margen, ¿importará?

Una pequeña estadística a favor de Mullens es que la defensa de los Packers ha tenido problemas para provocar pérdidas de balón: sus cuatro puntos están empatados en el último lugar de la NFL. Sin embargo, no se necesitarán muchos errores para que Mullens se meta en problemas contra una ofensiva de Green Bay construida para anotar.

3. ¿Se puede detener a Davante Adams?

El principal objetivo de Rodgers ha sido un equipo de demolición de un solo hombre en las últimas semanas, llevando a los Packers (y equipos de fantasía) con cinco recepciones de touchdown solo en los últimos dos juegos. Adams atrae la doble cobertura y toda la atención de cualquier secundaria a la que se enfrente, especialmente considerando la caída de talento detrás de él. No importa. Y sin Sherman en la alineación de los 49ers … cuidado.

Adams también fue uno de los pocos jugadores capaces de penetrar la defensa de los 49ers en la reunión de playoffs en enero. Nueve recepciones para 138 yardas resultaron ser demasiado poco, demasiado tarde, pero podrían servir como una vista previa de lo que un equipo de los Packers podría hacer el jueves por la noche. Y no te olvides del ala cerrada Robert Tonyan. Lideró al equipo con 79 yardas en recepción en la decepcionante derrota en casa del domingo ante Minnesota y se ha convertido en un buen objetivo complementario para un equipo que necesita algunas opciones más.

Es posible que el ataque aéreo deba hacer la mayor parte del trabajo pesado el jueves, ya que el backfield de Green Bay no estará con toda su fuerza. Aaron Jones se ha perdido los últimos dos juegos por una lesión en la pantorrilla y se considera cuestionable para jugar. Jamaal Williams, quien ha realizado la mayor parte del trabajo con Jones fuera, y el novato AJ Dillon están fuera debido a preocupaciones de COVID-19. Dillon fue colocado en la lista de Reserva / COVID-19 el lunes, mientras que Williams ha sido considerado un “contacto cercano de alto riesgo” y no podrá jugar debido a los protocolos que requieren que se aísle y se mantenga alejado del equipo durante cinco días. (retroactivo al domingo). El único otro corredor actualmente en la lista activa es Tyler Ervin, quien tiene 43 yardas terrestres en cuatro acarreos (y 33 yardas en seis recepciones) en cinco juegos esta temporada. Dexter Williams podría ser elevado del equipo de práctica, algo que sucedió en la Semana 7 cuando Jones se perdió su primer juego.

San Francisco 49ers vs Green Bay Packers en VIVO

Los Packers tienen hambre de venganza. Los 49ers están lejos de ser saludables. Esto no es difícil de entender desde la perspectiva de un apostador, analista o fanático.

Es una pena, ya que hubiera sido bueno ver cómo estos equipos hubieran competido entre sí con toda su fuerza. Pero los 49ers parecen estar sufriendo una resaca del Super Bowl en forma de huesos rotos y músculos desgarrados que dejan a su equipo con el tipo equivocado de maravilla médica. Sentarse al margen, sea cual sea la razón, no gana partidos de fútbol. Y a pesar de que los Packers tienen sus propios problemas médicos / de lesiones, no hay nada aquí que sugiera que los 49ers puedan arreglarlo a tiempo para el jueves por la noche.

Predicción: Packers 34, 49ers 13

Minuto a minuto: