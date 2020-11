Tweet on Twitter

Share on Facebook

Abrimos la actividad de este domingo 15 de noviembre con un gran partido amistoso en la Fecha FIFA, donde Guatemala buscará aprovechar este duelo para seguir su preparación rumbo a lo que viene en 2021, pero tendrá que medirse a Honduras que también buscará aprovechar esta visita al Doroteo Guamuch.

Hora y Canal Guatemala vs Honduras

Sede: Estadio Doroteo Guamuch, Ciudad de Guatemala

Hora: 11:00 am de Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVC

Guatemala vs Honduras en VIVO

La selección de Guatemala se está preparando con todo para lo que vendrá en el 2021 donde estará buscando su boleto a la Copa Oro y arrancarán las eliminatorias, sin duda saben que no habrá tiempos para pruebas el próximo y deben dejar todo listo.

Los Chapines tuvieron actividad por última vez el pasado 6 de octubre cuando visitaron a Nicaragua firmando un 0-0, un par de semanas antes habían caído 3-0 en su visita a México.

Por su parte, Honduras también se está preparndo con todo para el 2021 donde también tendrán compromisos importantes con la Copa Oro y Eliminatorias mundialistas, necesitan ponerse a punto en este último duelo del año para ellos.

Los Catrachos también tuvieron su último partido ante Nicaragua el pasado 10 de octubre firmando un amargo empate 1-1.

Tanto Guatemala como Honduras saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria en este último duelo del año para ambos, querrán quedarse con el triunfo por el aspecto anímico, pero lo importante será seguir mejorando ya que el 2021 estará muy cargado de duelos oficiales. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Guatemala vs Honduras.

Guatemala vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2020