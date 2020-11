New England Patriots vs Baltimore Ravens EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 10 NFL 2020

Tweet on Twitter

Los Baltimore Ravens y los New England Patriots han sido dos de los equipos poderosos de la AFC este siglo. En 21 Super Bowls celebrados desde 2000, estas franquicias se han combinado para ocho campeonatos de la NFL; Nueva Inglaterra tiene seis y Baltimore dos. Pittsburgh es el único otro equipo de la AFC que ha ganado varios Super Bowls durante ese período.

Rara vez hemos visto a alguno de los equipos en una mejor posición para la selección No. 1 del draft que la cabeza de serie No. 1 de la conferencia. Sin embargo, ahí es donde nos encontramos con Nueva Inglaterra de cara a este enfrentamiento de “Sunday Night Football”. Los Patriots, con 3-5, ya tienen más derrotas que todo el año pasado. Están en camino de su primera temporada -.500 desde el comienzo del entrenador en jefe Bill Belichick con el equipo (2000). Necesitaban un gol de campo al final del juego solo para vencer a los New York Jets sin victorias en “Monday Night Football”.

Los Ravens, mientras tanto, avanzan con un 6-2, pero ellos mismos se encuentran en una posición precaria. Están dos juegos detrás del líder de la división AFC Norte y ya han perdido una vez ante los Pittsburgh Steelers. Un puesto de comodín dificultaría su camino hacia el Super Bowl, lo que podría incluir juegos como visitante contra los Bills, los Chiefs y quizás los Steelers nuevamente. Los Patriots se enfrentan a una situación en la que deben ganar de cara a un calendario de la segunda mitad en el que tendrán que ir 7-1, tal vez 8-0 para tener la oportunidad de ganar la división.

Hace que esta competencia Ravens-Patriots sea tan desigual como cualquier otra que hemos visto en los últimos años. Pero nunca se puede descartar un equipo con Belichick deambulando por la otra banda. Profundicemos en si existe alguna posibilidad de que los Patriots logren la sorpresa.

Hora y Canal Patriots vs Ravens

Inicio: domingo 15 de noviembre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Ravens -7

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Puede Lamar Jackson profundizar en la defensa de los Patriots?

El actual MVP de la NFL ha retrocedido un pequeño paso en la producción en lo que va de 2020. A la mitad del camino, Jackson está en camino para un poco menos de yardas, touchdowns y más intercepciones en comparación con 2019. Sus yardas por intento han disminuido a 7.1 de 7.8 como Una vez más, ningún receptor de los Ravens está en camino de lograr una temporada de 1,000 yardas.

Jackson mantiene a los equipos adivinando tanto con sus piernas como con su brazo. Pero está bien posicionado para afinar el juego aéreo este domingo por la noche contra los Patriots. Su defensiva ocupa el último lugar en yardas de pase permitidas por jugada, lo que permite un récord de 8.41 por completo, el peor de la liga. El lunes por la noche, cedieron un pase de touchdown de 50 yardas al apenas inmortal reserva de los Jets, Joe Flacco, quien también lanzó tres touchdowns en total. Tenga en cuenta que los Jets habían lanzado un total de cuatro pases de touchdown en ocho juegos esta temporada antes de enfrentar a los Patriots.

Jackson puede estirar fácilmente el campo con el ataque terrestre líder de la liga de los Ravens. Pero el plan de juego debería incluir un par de tiros campo abajo para jugadores como Marquise Brown y Devin Duvernay. Especialmente con dos esquineros de los Patriots, Stephon Gilmore y Jonathan Jones, que no están practicando al ingresar al fin de semana, hay un punto débil en la defensa que vale la pena explotar.

2. ¿Puede Cam Newton encontrar suficientes armas?

Newton ha sido un desastre desde que regresó de la lista COVID-19 después de dar positivo por coronavirus. La última vez que lanzó un pase de touchdown fue en septiembre, mientras que cinco intercepciones durante los últimos cuatro juegos no están lejos de la marca de Tom Brady (ocho) en toda la temporada pasada. Newton lanzó para solo 98 yardas contra los 49ers y se ha hablado de que será enviado a la banca con otra actuación mediocre el domingo por la noche.

Un aspecto positivo importante del juego de los Jets, sin embargo, es que Newton finalmente redescubrió algo de química con el cuerpo receptor. El agente libre no reclutado Jakobi Meyers encendió el esfuerzo, registrando 12 recepciones para 169 yardas, el máximo de su carrera, mientras intentaba llenar los zapatos del receptor lesionado Julian Edelman. La pregunta es si Meyers puede continuar la salida contra la defensa de los Ravens.

Si no lo hace, se deben intensificar otras opciones. La esperanza es que N’Keal Harry regrese de una conmoción cerebral, pero atrapó un gran total de un pase en dos juegos antes de la lesión. ¿Puede el oficial Damiere Byrd continuar con una actuación profesional en las últimas semanas? Ha atrapado al menos un pase en siete juegos consecutivos. ¿Y pueden los Patriots encontrar una manera de crear las pantallas de descarga que una vez hicieron que James White y Rex Burkhead fueran amenazas tan exitosas para atrapar pases fuera del backfield?

3. ¿Puede la defensa de los Ravens forzar pérdidas de balón?

Los Ravens, una vez más, se están deleitando con sus oponentes a la defensiva. Están empatados en el cuarto lugar en la NFL con 14 puntos y lideran la NFL con 10 balones sueltos recuperados. Tienen tres devoluciones de balón suelto para touchdown, incluida la semana pasada en una victoria 24-10 contra los Colts. Los Ravens D mantuvieron a los Colts sin anotaciones durante la segunda mitad mientras obligaban a Philip Rivers a realizar una intercepción en el tercer cuarto.

Ahora, están preparados para enfrentarse a un equipo de los Patriots que tiene un inusual margen de pérdida de balón de menos uno. Han regalado el balón 15 veces durante la primera mitad de la temporada, incluidas 11 intercepciones, y se han enfrentado a una defensiva de los 10 mejores solo una vez en toda la temporada. Ese fue un reventón de 33-6 a manos de los 49ers en el que los Patriots nunca lograron que la pelota se moviera campo abajo. Newton lanzó tres intercepciones en ese juego, presagiando lo que podría convertirse en una desastrosa noche de domingo.

New England Patriots vs Baltimore Ravens en VIVO

Ambos equipos estarán motivados para jugar entre sí y no descartan la capacidad de Bill Belichick para reunir a sus tropas. Tal vez recuerde, hace mucho tiempo, un equipo de los Ravens 4-7 en 2007 casi interrumpió la perfecta temporada regular 16-0 de los Patriots.

El problema es que esta vez no hay suficientes armas para la ofensiva de Nueva Inglaterra. Agregue la propensión a las pérdidas de balón de Cam Newton contra un agresivo y oportunista Ravens D y este juego podría ponerse feo, rápido. La pregunta más importante podría no ser si los Ravens ganan, sino si el domingo por la noche es el último partido de Newton como mariscal de campo titular de New England.

Predicción: Ravens 38, Patriots 13