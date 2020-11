Turquía vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos la actividad de este domingo 15 de noviembre en la jornada 5 de la UEFA Nations League 2020-2021, cuando Turquía busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea, pero recibirán a Rusia que saldrá a imponer su calidad en su visita al Sukru Saracoglu.

Hora y Canal Turquía vs Rusia

Sede: Sukru Saracoglu, Estambul, Turquía

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDNxtra en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Turquía vs Rusia en VIVO

La selección de Turquía ha tenido una actuación decepcionante en esta Liga de Naciones ya que partía entre los favoritos a luchar por el liderato, pero tras 4 fechas apenas han sumado 2 empates y han caído en otras dos ocasiones. En al jornada 4 igualaron 2-2 ante Serbia.

Los Turcos tuvieron un buen duelo de preparación el miércoles pasado cuando recibieron a Croacia firmando un emocionante 3-3 con gles de Cenk Tosun, Deniz Turuc y Cengiz Under.

Por su parte, Rusia ha cumplido en esta Liga de Naciones donde suma par de triunfos y par de empates en 4 fechas, pero saben que no hay margen de error si quieren quedarse con el ascenso. En la jornada pasada igualaron 0-0 ante Hungría.

Los Rusos tuvieron acción también en un amistoso el viernes pasado cuando no tuvieron muchos problemas para vencer a Moldavia.

Tanto Turquía como Rusia saben de la importancia de este partido dado que ambos están cerrando esta fase de grupos y quieren hacerlo con el pie derecho, aunque sus objetivos son distintos dado que para los Turcos la obligación es la salvación, mientras que los Rusos se mantienen en la pelea por el ascenso. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Turquía vs Rusia.

