Rusia vs Trinidad y Tobago EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

El ritmo ofensivo de la escuadra rusa o el orgullo caribeño de los Soca Warriors. ¡El fútbol internacional nos regala un choque inédito este martes cuando Rusia reciba por primera vez en su historia a Trinidad y Tobago en el Kaliningrad Stadium. Aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras saltan al terreno de juego con objetivos muy claros de cara al futuro, buscando aprovechar esta fecha FIFA para sacudir las rotaciones, corregir los hilos tácticos y regalarle una gran exhibición.

Rusia llega a este compromiso con las aguas mucho más tranquilas y la moral recuperada tras haber firmado una sólida victoria de 3–0 frente a Burkina Faso el pasado viernes.

A pesar de que el conjunto dirigido por Valery Karpin se mantiene alejado de los torneos oficiales de la UEFA y la FIFA debido a las sanciones internacionales vigentes, la realidad es que el cuadro ruso ha sabido mantener un rodaje sumamente competitivo y ordenado, ocupando la posición 35 del ranking mundial.

Karpin sabe que este sínodo es ideal para seguir dándole minutos a los futbolistas de recambio, probar variantes en el mediocampo y regalarle un triunfo de autoridad a su afición manteniendo la inercia ganadora.

Pero cuidado, que enfrente estará una escuadra caribeña que viaja a Europa decidida a hacer un duelo digno.

Trinidad y Tobago se quedó con las ganas de pelear un boleto al Mundial al quedar fuera en la clasificación de la CONCACAF, lo que ha sumergido al proyecto del técnico Derek King en una etapa de altibajos tras haber ganado solo uno de sus últimos 10 partidos.

Viniendo de sufrir una dolorosa goleada de 5-0 ante Corea del Sur hace unos días en un duelo donde las desatenciones en zona baja les costaron goles en contra, los Soca Warriors saldrán decididos a plantar un bloque sumamente físico que les permita ser competitivos.

Los pronósticos esperan un partido dominado por el traslado de balón y la intensidad colectiva de los locales, proyectando que a pesar de las modificaciones que presente Valery Karpin en su once titular, la mayor jerarquía individual, el orden táctico y la fragilidad defensiva que ha arrastrado Trinidad y Tobago terminen inclinando la balanza.

Nuestro pronóstico: Victoria de Rusia 3-0.

Last modified: junio 8, 2026