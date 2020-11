Ecuador vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eliminatorias CONMEBOL 2022

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 17 de noviembre abriendo la jornada 4 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022, cuando Ecuador busque dar un golpe de autoridad como un aspirante real a conseguir el boleto mundialista, pero tendrán que recibir a Colombia que necesita sumar en su visita al Estadio de LDU

Como llegan las selecciones

La selección de Ecuador ha cumplido con un buen arranque de eliminatorias al sumar par de triunfos y un descalabro en 3 jornadas, por lo que en casa saben que es vital el llevarse las tres unidades y con ello consolidarse en zona de clasificación.

La Tri viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron a Bolivia en un duelo parejo que parecían empatar 2-2, hasta que a 2 minutos del final un penal bien ejecutado por Carlos Gruezo le permitió ganar 2-3.

Por su parte, Colombia parece tener uno de los planteles más poderosos de las eliminatorias, pero ya les quedó claro que solo con nombres no les bastará para llegar al Mundial. Ellos cosechan un triunfo, un empate y un descalabro en 3 jornadas.

Los Cafeteros vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron a Uruguay en un choque donde se esperaba paridad, sin embargo los Charruas se terminaron llevando una aplastante victoria 0-3.

Tanto Ecuador como Colombia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad, ambos saben que son rivales directos por el boleto pensando que Brasil y Argentina se quedarán con 2 de los 4 boletos directos a Qatar 2022.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez en un amistoso en los Estados Unidos el pasado 19 de noviembre de 2019 donde los Cafeteros se quedaron con el triunfo con solitaria anotación de Mateus Uribe. La última vez que se midieron en Quito por Eliminatorias, también los colombianos se quedaron con el triunfo 0-2 en marzo de 2017.

Hora y Canal Ecuador vs Colombia

El juego entre Ecuador vs Colombia se estará disputando en punto de las 4:00 pm de Quito y Bogotá; en Estados Unidos iniciará a la 1:00 pm del Pacífico y a las 4:00 pm del Este.

La transmisión del partido Colombia vs Ecuador en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ECDF en Ecuador y Gol Caracol en Colombia; en Estados Unidos se podrá ver por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la CONMEBOL que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Ecuador vs Colombia en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a conseguir la victoria que les permita dar un paso rumbo a Qatar 2022. En los pronósticos La Tri es favorito al estar en casa y llegar de un gran triunfo, pero los Cafeteros saben que no pueden fallar si no quieren complicarse. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Ecuador vs Colombia.

