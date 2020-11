WWE Survivor Series 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

Uno de los eventos principales en el calendario de la WWE está listo para regresar a medida que se acerca el Survivor Series 2020. Sin embargo, a pesar de ganar la noche durante el evento del año pasado, la marca NXT no participará en las festividades de Survivor Series. Este año, el evento Survivor Series volverá al formato Raw vs SmackDown a medida que avanza la batalla por la supremacía de la marca de la lista principal.

Los campeones de cada marca se enfrentarán en una serie de combates estándar y, por supuesto, seremos obsequiados con un par de combates eliminatorios icónicos de Survivor Series, uno con hombres de cada marca y otro con las mujeres. Se convierte en una noche de emparejamientos únicos solo unos meses antes de que WWE emprenda el camino hacia WrestleMania.

Cartelera Survivor Series 2020

Combate Survivor Series masculino

Combate Survivor Series femenino

Bobby Lashley vs Sami Zayn

The New Day vs The Street Profits

Asuka vs Sasha Banks

Drew McIntyre vs Roman Reigns

Hora y Canal Survivor Series 2020

La función tendrá como sede el Amway Center de Orlando. La cartelera principal comienza a las 7 p.m. ET / 4 p.m PT. en Estados Unidos. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 5:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 6:00 pm

Bolivia y Venezuela: 7:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 pm

Si eres un suscriptor pagado de WWE Network por $ 9.99 al mes, puedes ver Survivor Series en vivo sin costo adicional. De lo contrario, deberá comunicarse con su proveedor de cable local, esto para los Estados Unidos.

La aplicación WWE Network está disponible en Roku, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Fire TV, Amazon Kindle Fire, Apple TV, iOS y Android.

Los espectadores en el México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica se podrá ver la función por Fox Premium en el canal de Fox Action.

Survivor Series 2020 en VIVO

Drew McIntyre (WWE) vs Roman Reigns (Universal): Como la mayoría de los combates en la cartelera, esto ocurre estrictamente debido al diseño de campeón de marca vs campeón de marca del evento. Randy Orton ganó el campeonato de la WWE de McIntyre en Hell in a Cell luego de múltiples intentos fallidos de vencer a McIntyre en los meses anteriores. En la edición de Raw del 16 de noviembre, Orton defendió su título, y un lugar en Survivor Series, contra McIntyre, y el escocés anotó la victoria para recuperar su campeonato y asegurar un combate con Reigns. Reigns volvió a la acción en SummerSlam y ganó el título universal en Payback, derrotando a Bray Wyatt y Braun Strowman. Reigns ha mostrado un lado muy oscuro desde su regreso y ahora Jey Uso atiende sus necesidades después de derrotarlo en Hell in a Cell y obligarlo a “alinearse”. Pick: Roman Reigns gana

Survivor Series Masculino – Keith Lee, AJ Styles, Sheamus, Braun Strowman & Riddle (Raw) vs Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins & TBD (SD): Lee, Styles, Strowman y Sheamus consolidaron sus lugares en el equipo masculino de Raw al conseguir victorias en combates de clasificación. Riddle recibió un segundo disparo para calificar y venció a Jeff Hardy y Elias en un combate de triple amenaza para asegurar el lugar final. Lee, Strowman y Sheamus como matones combinados con la técnica y velocidad de Styles y Riddle configuraron al Team Raw como un grupo fuerte, aunque hay algunas tensiones internas que plagan al equipo. El lado de SmackDown se ha unido con Owens y Uso como los clasificatorios iniciales, aunque tuvieron problemas importantes en el SmackDown del 6 de noviembre, y Corbin y Rollins se unieron al grupo.

Survivor Series Femenil – Nia Jax, Shayna Baszler, Lacey Evans, Peyton Royce & Lana (Raw) vs Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan & 2 TBD (SD): En la edición del 26 de octubre de Raw, los primeros cuatro Los miembros del equipo de mujeres del lado de Raw fueron anunciados como Rose y Brooke junto con los campeones en pareja Jax y Baszler. El quinto lugar estaba en juego en un fatal cuatro vías entre Lana, Lacey Evans, Nikki Cross y Peyton Royce, con Lana aprovechándose de que las otras tres mujeres se enfrentaron para ganarse su lugar en el equipo. Rose y Brooke se lesionaron el 16 de noviembre en Raw y Evans y Royce fueron anunciados como sus reemplazos. SmackDown aún no ha formado un equipo. Belair fue la primera en asegurar su lugar y Riott siguió lanzándose para anotar una victoria en un triple con Natalya y Zelina Vega. Morgan ganó fatal a cuatro contra Chelsea Green, Tamina y Natalya para asegurar su lugar.

