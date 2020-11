WWE Survivor Series EN VIVO Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2020

WWE anuncia Survivor Series como el único programa de cada año en el que las marcas Raw y SmackDown se enfrentan, y la edición 2020 del pago por evento se perfila como un evento salvaje.

Con varios combates de campeón contra campeón y dos combates de eliminación tradicionales de Survivor Series en la cartelera, el evento del 22 de noviembre podría ser uno de los espectáculos más importantes del año.

Las marcas roja y azul buscarán construir sus principales historias de cara a la temporada de vacaciones de invierno, lo que debería resultar en resultados complicados gracias a la interferencia que agrega calor a las disputas actuales.

Aquí están las últimas predicciones de cartas de partido de Survivor Series.

Predicciones Survivor Series 2020

Lucha eliminatoria de Survivor Series 5 contra 5: Equipo Raw vs Team SmackDown

Campeón contra Campeón Pelea individual sin título: Bobby Lashley vs Sami Zayn

Pelea de equipo de etiqueta sin título de campeón vs campeón: The New Day vs The Street Profits

Pelea individual sin título campeón vs campeón: Asuka vs Sasha Banks

Pelea individual sin título campeón vs campeón: Randy Orton vs Roman Reigns

* Ganadores en cursiva.

Roman Reigns vs Randy Orton

Cuando se trata de contratar al campeón de la WWE Randy Orton contra el campeón universal Roman Reigns, la compañía buscará proteger a ambas Superestrellas a toda costa.

Para los fanáticos de la lucha libre, eso significa toneladas de interferencia.

En el lado de Raw, Orton está siendo perseguido por su Campeonato de la WWE por “The Fiend” Bray Wyatt y Drew McIntyre, sin mencionar a The Miz y su maletín Money in the Bank.

En cuanto a la marca azul, Reigns está afirmando su dominio sobre su primo, Jey Uso, al mismo tiempo que crea enemigos en toda la lista.

Con todas las piezas en movimiento en ambos programas, esta pelea de campeón contra campeón terminará con Reigns ganando por descalificación después de que varias personas se involucren.

Asuka vs Sasha Banks

El Universo WWE ha visto a Asuka y Sasha Banks pelear en varias ocasiones, pero con Bayley asomándose al fondo y una plétora de competidores de Raw buscando reclamar su reclamo como el próximo en desafiar al campeón, este combate también podría tener un final complicado.

No es frecuente que WWE Creative reserve dos combates de marquesina en una cartelera sin un ganador claro coronado, pero eso es exactamente lo que debería suceder cuando las campeonas femeninas de Raw y SmackDown se enfrenten cara a cara.

Asuka y Banks necesitan tanta credibilidad como sea posible de cara a la temporada navideña, lo que significa que una pérdida limpia para cualquiera de ellos es inaceptable. Una forma de evitar perder a alguien sería hacer que Bayley interfiriera.

El modelo a seguir ha sido una espina en el costado de The Empress of Tomorrow y The Boss durante el último año, y permitirle vencer a ambos campeones sería una excelente manera de evitar un verdadero final de la pelea.

Pelea de Survivor Series masculino

Si bien la construcción de los combates de eliminación de Survivor Series de hombres y mujeres ha sido mediocre en el mejor de los casos, hay algo especial en ver un concurso con una estipulación que te lleva a la infancia.

La historia que se dirige a los combates siempre es simple, enfrentando a las superestrellas de Raw contra las superestrellas de SmackDown, pero la tarjeta de 2020 presenta algunos de los nombres más importantes de la lucha libre.

Con el Team Raw formado por AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Riddle y Braun Strowman y el Team SmackDown con Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin y Seth Rollins hasta ahora, el Universo WWE no puede evitar estar intrigado por la pelea.

En cuanto a un ganador, un combate de eliminación podría ser un problema importante para la WWE, ya que podría dejar a varias Superestrellas en la trampa.Con eso en mente, busque a Lars Sullivan para ser el quinto miembro del Equipo SmackDown y ayude al equipo a ganar antes de encender. sus compañeros de equipo.