Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 11 NFL 2020

Tenemos un enfrentamiento no divisional de la NFC entre dos equipos que van en la dirección opuesta cuando los Dallas Cowboys se enfrentan a los Minnesota Vikings. Los Cowboys tienen 2-7 esta temporada y 1-8 ATS, mientras que los Vikings tienen 4-5 esta temporada y 6-3 ATS. ¿Puede Dallas romper una racha de cuatro derrotas consecutivas o los Vikings continuarán con su racha ganadora de tres juegos?

Hora y Canal Vikings vs Dallas Cowboys

Kickoff: domingo 22 de noviembre a la 1:25 p.m PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Vikings -7

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys en VIVO

Racha perdedora de cuatro juegos de los Cowboys

Dallas ingresa a este juego con la esperanza de poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en las que han logrado sumar solo 41 puntos. Eso no va a ganar muchos juegos y aunque no ganaban cuando Dak Prescott estaba sano, al menos eran competitivos y ahora mismo los Cowboys no son muy competitivos.

Garrett Gilbert es el cuarto mariscal de campo titular de los Cowboys esta temporada. Lanzó para 243 yardas y un touchdown con una intercepción hace casi dos semanas contra Pittsburgh. Andy Dalton podría jugar, pero no se ha tomado ninguna determinación. Amari Cooper y CeeDee Lamb son sus principales objetivos y se enfrentan a una defensiva de los Vikings que permite 278 yardas aéreas por juego y cedió 108 yardas la semana pasada contra Chicago.

Ezekiel Elliot sigue siendo el principal ganador de terreno para Dallas y ha corrido para 572 yardas con cinco touchdowns y se enfrenta a una defensiva de los Vikings que permitió 115 yardas terrestres por juego y 41 yardas la semana pasada para los Bears.

La defensa de los Cowboys permite un promedio de 32.2 puntos por juego, pero desde que la lesión de Prescott realmente se ha intensificado y ha permitido 28 puntos o menos en cada uno de sus últimos tres juegos. Minnesota es una ofensiva decente con un par de armas y particularmente el corredor Dalvin Cook que causará a la defensiva todo tipo de problemas el domingo.

Racha de tres victorias de los Vikings

Minnesota se está calentando en el momento adecuado y ha ganado tres seguidos y con Dallas, Carolina y Jacksonville en el calendario, tienen una gran oportunidad de pasar a Chicago y tal vez alcanzar a Green Bay en la clasificación de la NFC Norte.

Kirk Cousins ​​está teniendo una buena temporada, lanzando para 2147 yardas con 17 touchdowns junto con 11 intercepciones. Sus objetivos principales son los receptores abiertos Justin Jefferson y Adam Thielen. Se enfrentan a una ofensiva de los Cowboys que permite 234 yardas aéreas y hace dos semanas permitió 309 en una derrota ante los Steelers.

El corredor Dalvin Cook lidera la liga en carreras terrestres con 954 yardas y una docena de touchdowns y se enfrenta a una defensiva de los Cowboys que permite 157 yardas terrestres por partido y solo 46 yardas hasta Pittsburgh. Cook es especial y va a comer el domingo.

La defensiva de los Vikings ha permitido 55 puntos en los últimos tres juegos y Dallas va a tener dificultades para lidiar con Minnesota. Los mariscales de campo de los Cowboys han sido capturados 26 veces esta temporada y la fiebre de pases de los Vikings va a causar algunos problemas a Gilbert y Dallas el domingo.