Abrimos la actividad de este jueves 26 de noviembre en la jornada 4 de la Europa League 2020-2021, cuando el Molde busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a un Arsenal que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita a Aker Stadion.

Hora y Canal Molde vs Arsenal

Sede: Aker Stadion, Molde, Noruega

Hora: 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDNxtra en Estados Unidos.

Molde vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Molde está teniendo una buena campaña en su liga local donde marchan segundos, pero parece que el liderato se les ha ido de las manos. El pasado sábado visitaron al Stabaek logrando un claro triunfo 0-3 con doblete de Leke James y uno más de Stian Rode.

Por su parte, el Arsenal ha tenido un torneo irregular en la Premier League donde marchan onceavos. El pasado domingo visitaron al Leeds United siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Estos dos equipos se vieron las caras el pasado 5 de noviembre en la jornada 3 de esta fase de grupos en el Emirates Stadium. En aquel choque Martin Skjeibreid puso al frente a los Noruegos, pero con un par de autogoles y anotaciones de Nicolás Pépé y Joe Willock los Gunners terminaron remontando para ganar 4-1.

Tanto el Molde como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren llevarse el triunfo que prácticamente les daría la clasificación; en el Grupo B los Noruegos son segundos con 6 unidades, únicamente debajo de los Gunners que marchan como líderes con 9 puntos intentando firmar su boleto en esta Europa League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Molde vs Arsenal.

Molde vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2020-21