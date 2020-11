Everton vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2020-2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Seguimos con las emociones de este sábado 28 de noviembre con un gran partido en la jornada 10 de la Premier League 2020-2021, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los vuelva a poner entre los punteros, pero recibirán a un Leeds United que llega desesperado por ganar en el Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Leeds

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Everton vs Leeds en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una campaña buena en términso generales, pero tras un arranque espectacular han tenido algunos titubeos, aun así, después de 9 jornadas han sumado 5 victorias, un empate y han caído derrotados en 3 ocasiones.

Los Toffees viene de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Fulham logrando doblegarlos 2-3 con doblete de Dominic Calvert-Lewin y uno más de Abdoulaye Doucouré, en duelo donde James Rodríguez no se vio tan bien.

Por su parte, el Leeds también inició bien la temporada y ha venido a menos de manera pronunciada. Ellos suman 3 triunfos, 2 empates y han sido vencidos en 4 choques, por lo que en esta visita les urge sumar de a tres.

The Whites viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Arsenal en un duelo que sabían iba a ser difícil, sin embargo su rival se quedó con 10 desde el 51, pero no pudieron aprovechar su mayoría numérica para el 0-0 final.

Tanto el Everton como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes necesitan reencontrarse con su mejor fútbol para cumplir con sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Toffees en la sexta posición con 16 puntos, mientras que The Whites están en el lugar 14 con 11 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Leeds.

Everton vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2020-2021