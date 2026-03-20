Everton vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Choque de titanes heridos en la Premier! Este sábado, el Everton recibe al Chelsea en un partido donde no hay mañana y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Toffees quieren aprovechar la localía para sacudirse la derrota ante el Arsenal y mantenerse con vida en la pelea por puestos de Europa, pero enfrente tienen a un rival que viene tocado en el orgullo.

El Chelsea vive una auténtica pesadilla. Tras caer ante el Newcastle en liga, a media semana fueron humillados en casa por el PSG, quedando fuera de la Champions con un global de 8-2. Los dirigidos por Liam Rosenior han caído al sexto puesto y necesitan una victoria urgente para no dejar que la temporada se les escape de las manos.

Del otro lado, el Everton se ubica en la octava posición con números muy parejos, pero saben que si quieren aspirar a competencias europeas es vital el hacerse fuertes en casa.

¿Podrá el Everton hacer pesar Hill Dickinson Stadium o el Chelsea despertará de su letargo para rescatar el orgullo?

Nuestro pronóstico: El factor localía pesará demasiado. Gana el Everton 2-1 en una tarde de pesadilla para los londinenses. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 20, 2026